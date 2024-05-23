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Bahattin Hekimoğlu Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

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İtalya'da düzenlenen Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcu Bahattin Hekimoğlu, W1 erkekler kategorisinde bronz madalya elde etti. Rakibini mağlup eden Hekimoğlu, bronz madalyanın sahibi oldu.

İtalya'da devam eden Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcu Bahattin Hekimoğlu, bronz madalya elde etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Roma'da düzenlenen organizasyonda W1 erkekler kategorisinde yarışan Bahattin Hekimoğlu, bronz madalya müsabakasında İtalyan Maurizio Panella ile karşılaştı.

Rakibini 136-131 mağlup eden milli okçu, bronz madalyanın sahibi oldu.

Aynı kategoride yarışan Yiğit Caner Aydın, finalde Finlandiya'dan Jean Pierre Antonios ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

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