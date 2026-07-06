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Bağcılar Belediyesi sporcuları, Para Atletizm'de Türkiye şampiyonu oldu

Bağcılar Belediyesi sporcuları, Para Atletizm'de Türkiye şampiyonu oldu
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Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü sporcuları, Diyarbakır'da düzenlenen Para Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 11 altın ve 3 gümüş madalya kazanarak takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü sporcuları Para Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 11 altın ve 3 gümüş madalya kazanırken, kulüp takım halinde de Türkiye Şampiyonu oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından, 4-5 Temmuz tarihlerinde Diyarbakır'da düzenlenen Para Atletizm Türkiye Şampiyonası'na 60 sporcu katıldı. Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübünden ise 7 sporcu şampiyonada yarıştı.

Bağcılar Belediyesi sporcuları "Frame Running" branşında 11 altın ve 3 gümüş madalya kazandı. Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü takım halinde de Türkiye Şampiyonu olurken, sporcular bu başarılarıyla milli takıma seçilme hakkı elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Azimleri, disiplinleri ve elde ettikleri bu gurur verici başarıyla bizleri en güzel şekilde temsil eden tüm sporcularımızı ve emekleriyle bu başarıda büyük pay sahibi olan değerli antrenörümüzü gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Adem Koç
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