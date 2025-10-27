Bağcılar Belediyesi Gençlik ve Spor Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

BAĞCILAR Belediyesi Gençlik ve Spor Festivali düzenledi. Bağcılar Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte katılımcılar, coşku dolu eğlenceli bir hafta sonu geçirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Bağcılar Belediyesi iş birliğiyle dün Gençlik Spor Festivali düzenlendi. Bağcılar Meydanı'nda tırmanma duvarı, Survivor parkuruna ayak tenisinden resim yapmaya kadar çok sayıda aktivitenin olduğu bir alan oluşturuldu. Alanı dolduran gençler ve çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte oyunlar oynayarak eğlenceli zaman geçirdi. Coşkulu anların yaşandığı etkinlikte katılımcılar uzman antrenörler eşliğinde bu sporları deneyimleme ve kurallarını öğrenme fırsatı buldu.

'YOĞUN BİR GÜN OLDU'

Festivalde Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da gençleri yalnız bırakmadı. Alanda gençlerle bir araya gelen Yıldız, onlarla birlikte ayak tenisi oynadı. Bu tür etkinliklerin gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunduğunu söyleyen Yıldız, "Etkinliğimize yoğun bir ilgi oldu. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Festivalde gençlerimiz sporun eğlenceli ve birleştirici yönünü keşfetti. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.