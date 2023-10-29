Bağcılar Belediyesi Cumhuriyet Konvoyu Düzenledi

Bağcılar Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle klasik otomobillerle Cumhuriyet Konvoyu yapıldı. Bağcılar Meydan'da konvoya katılan klasik otomobiller ve TOGG ay-yıldız koreografisi yaptı.

Bağcılar Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı kutlamaları neticesinde özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte 20 klasik otomobil Bağcılar Belediyesi binası önünde bir araya geldi. Daha sonra "Cumhuriyet Konvoyu" oluşturan klasik otomobiller Bağcılar caddelerinde ilerledi. Konvoya Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve Bağcılar İlçe Kaymakamı Abdullah Uçgun katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı konvoya ilçe sakinleri de araçlarıyla eşlik etti. Çevredeki vatandaşlar da cam ve balkonlara çıkarak ellerindeki bayrakları sallayarak kutlamalara destek verdi.

Klasik otomobiller ve TOGG'dan ay-yıldız koreografisi

Klasik otomobilcilerin "Cumhuriyet Konvoyu" isimli turu, Bağcılar Meydanı'nda sona erdi. Alanda toplanan klasik otomobillerle hilal, yerli otomobil TOGG'la da yıldız koreografisi oluşturuldu. Koreografi izleyicilerden büyük alkış aldı.

Etkinlik hakkında konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bağcılar'da Cumhuriyet'imizi coşkuyla kutluyoruz. Ülkemizde zor bir süreçte buruk bir sevinci yaşıyoruz. Gazze Filistin'de yaşananlar hepimizi çok derinden etkiliyor. 100 yıl önce oralar bizim topraklarımızdı. Osmanlı'dan koparılan topraklarda büyük oranda kan ve göz yaşı ile karşılaşıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Anadolu topraklarına sıkıştırılmak istenen bir memleket tekrar kimlik kazanmış, kendi içerisinden çıkardığı birliğiyle birlikte önemli bir mücadeleyi yürütmüş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını oluşturmuş. Ülkemiz içerisinde refah, demokrasi ve cumhuriyetin en güzel şekilde yaşandığı bir noktaya geldik. Son 20 yılda yapılan atılımlarla 2. yüzyılımızı Türkiye Yüzyılı olması adına önemli bir zeminde oluşturduk. 100. yılımızdaki etkinliklerden biri de şu an başlayacağımız klasik araçlarla Bağcılar turu düzenliyoruz. Eskiden yeniye bütün araçları burada sıralayıp kaymakam beyle birlikte Bağcılar Meydan'a gideceğiz. Orada oluşturacağımız hilalin yıldızını da TOGG'la yapacağız" dedi. - İSTANBUL