Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız'a göre büyük turnuvalarda "sonuç" kadar "gelişim" de önemli Açıklaması

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız, yarın Fransa'da başlayacak dünya şampiyonasında sonuçlar kadar sporcuların gelişimine de odaklanacaklarını söyledi.

Badmintonda sezonun en önemli organizasyonu dünya şampiyonası, 25-31 Ağustos tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek. 53 ülkeden 382 badmintoncunun katılacağı 29. Dünya Badminton Şampiyonası'nda Türkiye'yi 4 sporcu temsil edecek.

Neslihan Arın ve Özge Bayrak Bağcı tek kadınlar, Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci ise çift kadınlar kategorisinde korta çıkacak. Kariyerlerinde Avrupa 3'üncülüğü bulunan Neslihan, Özge ve Bengisu-Nazlıcan ikilisi, Türkiye'ye Dünya Badminton Şampiyonası'ndaki ilk madalyasını kazandırmaya çalışacak.

Turnuva öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan federasyon başkanı Ercan Yıldız, şampiyonaya katılacak 4 kadın sporcunun, Türkiye'nin badmintondaki yükselen ivmesini göstermesi açısından çok kıymetli olduklarını belirterek "Bu yılki dünya şampiyonasında temel beklentimiz, sporcularımızın performanslarını geliştirmeleri ve tecrübe kazanmaları. Elbette madalya hedefimiz de var ancak bu tür organizasyonlar, yalnızca sonuç odaklı değil, aynı zamanda süreç ve gelişim odaklı ele alınmalı. Kadın sporcularımızın göstereceği performansın, gelecekteki uluslararası başarılarımızın da temelini oluşturacağına inanıyoruz." dedi.

Avrupa ve dünya şampiyonalarına daha kalabalık kadrolarla katılmayı arzuladıklarını dile getiren Yıldız, "85 milyonluk bir ülkenin 4 sporcuyla temsil edilmesi elbette ki hedeflediğimiz bir tablo değil. Ancak burada altını çizmek istediğim konu şu, göreve geldiğimiz günden bu yana sistematik bir dönüşüm süreci yürütüyoruz. TOHM ( Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi) ve SEM (Sporcu Eğitim Merkezi) yatırımlarımızla sporcularımıza destek sağlıyoruz. Ayrıca milli takımlar düzeyinde performans ölçüm testleri yaparak bilimsel bir yaklaşım benimsiyoruz. Bu sürecin meyvelerini yakın gelecekte erkek sporcularımızın da dünya şampiyonasında yer almasıyla toplayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Temel ilkelerimiz şeffaflık, planlılık ve katılımcılık"

Federasyonu yönetmeye başladığı 2023 Eylül ayından bu yana sportif, idari ve yapısal bakımdan birçok reform gerçekleştirdiklerini aktaran Yıldız, bu süre zarfındaki icraatlarını şöyle özetledi:

"Federasyonun tüm işleyişine şeffaflık, planlılık ve katılımcılık ilkelerini entegre ettik. Tüm federasyon faaliyetlerinde 'tüy top' kullanımına geçildi. Bu sadece sembolik değil, kalite ve uluslararası standartlar açısından da önemli bir adımdı. Personel yapılanmamızı hem sayı hem de nitelik açısından daha kurumsal hale getirdik. Tesislerimizin bakım ve onarımı tamamlandı. güneş enerjisi sistemi kurularak sürdürülebilir bir enerji politikası oluşturuldu. Uluslararası marka bilinirliğine sahip firmalarla görüşmeler gerçekleştirdik ve çeşitli sponsorluk anlaşmaları imzaladık. Bu kapsamda Navek, Ortaped, Aroma, Victor ve Intercity gibi sektöründe güçlü markalarla işbirliği sağladık. Bu anlaşmalar, hem branşımıza olan güvenin bir göstergesi hem de badmintonun tanıtım ve gelişimi açısından büyük bir kazanım."

Yıldız, badminton ligleri projesinin beklediği etkiyi gösterip göstermediği sorusuna, "Kesinlikle gösterdi. 2024'e 'rekorlar yılı' diyerek başladık ve bu iddiamızı gerçekleştirdik. Süper Lig, 1. Lig ve Gelişim Ligi olmak üzere lig sistemimizi üç kademeli şekilde yapılandırdık. Bu liglerin tamamı planlandığı şekilde eksiksiz olarak gerçekleştirildi. 2025 yılına da yoğun bir faaliyet programıyla başladık. Ocak ayında liglere terfi maçlarını düzenledik ve 60'a yakın kulüp katılım sağladı. Bu, kulüplerimizin ilgisini ve badmintonun yaygınlık düzeyini net bir şekilde ortaya koyuyor. Lig sistemimiz, yalnızca sportif başarıyı değil kulüplerin organizasyonel gelişimini, antrenörlerin sahadaki etkileşimini ve sporcuların maç tecrübesini artırmayı hedefliyor." yanıtını verdi.

Badmintondaki kısa, orta ve uzun vadeli planlar

Yeni gelen yabancı performans antrenörü ve yüksek performans direktörlüğünün katkısıyla sporcu ölçüm ve izleme sistemlerinin geliştirilmesi ile kulüplere ayni ve nakdi desteklerin artırılmasının, kısa vadeli amaçları arasında öncelikleri olduğunu paylaşan Yıldız, orta ve uzun vadeli hedefleri konusunda da şunları kaydetti:

"Orta vadede uluslararası turnuvalarda daha fazla Türk sporcunun yer alması ve derece elde etmesini, sporcu havuzunun genişletilmesi ve lisanslı sporcu sayısının artırılmasını, badmintonun Türkiye genelinde daha yaygın hale gelmesini hedefliyoruz. Uzun vadeli hedeflerimizi ise olimpiyatlara düzenli olarak sporcu gönderen bir badminton ülkesi haline gelmek, altyapıdan elit seviyeye kadar sürdürülebilir bir sporcu gelişim sistemi kurmak ve Türk badmintonunu hem sportif başarı hem de organizasyon kalitesi açısından uluslararası vitrinde güçlü bir konuma taşımak."