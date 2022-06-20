Babasının kim olduğunu tahmin etmesi çok kolay! Messi'nin oğlundan inanılmaz gol

Lionel Messi'nin üç çocuğundan biri olan Mateo Messi, babasının senelerdir futbol severlere izlettiği tarzda bir gole imza attı. Arjantinli yıldızın oğlu, sol ayağıyla süratli bir şekilde sürdüğü topla rakiplerini geçerek topu filelerle buluşturdu. Bu golün videosuna sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

ÜÇ ÇOCUĞU VAR

35 yaşındaki Lionel Messi, örnek bir aileye sahip. Eşi Antonella ile 2017 yılında evlenen Arjantinli yıldızın, Mateo, Thiago ve Ciro isminde üç çocuğu bulunuyor.