Aziz Yıldırım tahtanın başına geçti, hesapları tek tek açıkladı

Aziz Yıldırım : Bıraktığım dönemdeki borç, mal varlığından fazlaysa namus ve şeref sözü veriyorum ödeyeceğim

"Ben Fenerbahçe'den bir şey istemiyorum, herkes beni rahat bıraksın"

Olgucan KALKAN - Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ - Serhan TÜRK / İSTANBUL, - Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, "Bizim bu yaptığımız tarihteki borç miktarını ve mal varlığını tespit etsinler. Eğer borç, mal varlığından fazlaysa namus ve şeref sözü veriyorum, ödeyeceğim. Ama değilse de namuslu, şerefli adamlarsa kamuoyuna desinler ki durum budur, herkesin bilgisine. Bunu istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Bir daha 612 milyon Dolar lafını kim ağzına alırsa, onu mahkemeye vereceğim" dedi.

Fenerbahçe'nin şu anda sponsorlardan ne kadar gelir elde ettiğini bilmediğini vurgulayan Yıldırım, "Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz Koçspor. Böyle saçma bir şey olabilir mi ya. Yarın bir başkası başkan oldu. Bu sponsorluklar devam edecek mi? Devamlılığı var mı, yok mu? Yoksa gelen arkadaş 1 sene sponsor bulmak için mi uğraşacak? Fenerbahçe'ye verilen en büyük zarar budur. Diğerleri telafi edilir ama siz geleceğini kararttınız. Biz Adidas'tan yılda 6 milyon Dolar para alıyorduk. Ayrıca 100 bin forma alıyorduk, satıp parası kulübe kalıyordu. Şimdi ne alıyoruz, sponsorların bedeli nedir, ne değildir. Herkes açık olarak biliyor mu? Ben bilmiyorum, açıklasalar mutlu olacağız. O zaman tenkit de etmeyiz. Deriz ki şu kadar yollamış helal olsun. Sponsorlar verdikleri bedelleri, vergiden düşerler. Kendi ceplerinden vermezler. Ben de aynı şekilde söylüyorum okul yapayım, edeyim cebimden vereceğim veya sponsorluk yapacağım. Öyle olduğu zaman başka türlü şartları zorlamış olacağız. Konuları ayıralım, birbirine karıştırmayalım. Karıştırırsak o zaman sıkıntı yaşarız. Allah razı olsun, Koç Grubu'na yaptığı sponsorluklardan dolayı teşekkür ederiz. Ama bunu katkı sağlarken, para veriyor anlamında bakmamak lazım. Ben bir de bu taraftan bakıyorum. Demin söylediğim şey yönetimli ilgili. Doğru, yanlış bilmiyorum. Eğer doğruysa yandı. Bazı yöneticilere maaş veriyorlar. Onun için kimse itiraz etmiyor. Bunlar çok yanlış, kendisine de zarar veriyor. Birileri bir şey söylesin" diye konuştu.