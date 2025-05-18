Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git

Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git
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Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe yöneticiliği yapan İlhan Ekşioğlu, Ali Koç'un seçimi eylül ayında yapmasına tepki gösterdi. Ekşioğlu, "Bugünden tezi yok kongre kararı alın ve geri dönmemek üzere topunuz istifa edin" ifadesini kullandı.

Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe yöneticiliği yapan İlhan Ekşioğlu, Ali Koç'un seçimi eylül ayında yapmasına tepki gösterdi.

Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'de yöneticilik yapan İlhan Ekşioğlu, Ali Koç'un eylül ayında aldığı seçim kararına tepki gösterdi.

"BUGÜNDEN TEZİ YOK GİT"

Ekşioğlu açıklamasında, "Bugünden tezi yok kongre kararı alın ve geri dönmemek üzere topunuz istifa edin. Fakat siz bu yolu tercih etmediğiniz için ve kongreyi Eylül ayına ertelediğiniz için görünen o ki Fenerbahçe başkanı için arzu edilmediği halde lakin hak ettiğiniz şekilde imza toplanarak kongre kararıyla bir an önce gidişiniz kaçınılmaz hale gelmiştir" dedi.

Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok gitİlhan Ekşioğlu

İşte İlhan Ekşioğlu'nun açıklaması;

"Sayın Ali Koç; Sizi daha önce halkın nabzını tutan ve kulübü de çok iyi tanıyan bir kongre üyesi olarak bir an önce kongre kararı almaya ve geri dönmemek üzere istifa etmeye davet etmiştim. Bugün yaptığınız açıklama ile beraber milyonlarca Fenerbahçe'linin yaşadığı üzüntüyü ve tarafınıza karşı biriktirdigi öfkeyi görmezden geliyorsunuz.

Dün gece isminin önünde Fenerbahçe yazan ve sizin gidişinizi kongre marifetiyle hızlandırmak adına imza toplayan kulübümüz çatısı altındaki Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ni adeta basarcasına derneğin başkanı sayın Emrah Tünay'a alışık olunan üslubununuzla son derece yakışıksız konuşup tehditler savurmanız yolunuzun sonunun yakın olduğunun en büyük göstergesidir. Nedendir bilinmez ama bu tehditkar ve öfkeli yüzünüzle sadece Fenerbahçeliler muhatap oluyor.

Anlaşılan o ki artık oturduğunuz o yüce makamın ağırlığını hissetmiyorsunuz ve kulübümüzü uçuruma yuvarladığınızın farkına bile varamayacak kadar yıpranmışsınız. Sizin için isterdim ki bundan sonraki yaşantınızda isminizin veya sıfatınızın önüne "sayın" kelimesinin kullanılmasının devamı adına ve Fenerbahçe taraftarının isteği doğrultusunda bugünden tezi yok kongre kararı alın ve geri dönmemek üzere topunuz istifa edin. Fakat siz bu yolu tercih etmediğiniz için ve kongreyi Eylül ayına ertelediğiniz için görünen o ki Fenerbahçe başkanı için arzu edilmediği halde lakin hak ettiğiniz şekilde imza toplanarak kongre kararıyla bir an önce gidişiniz kaçınılmaz hale gelmiştir."

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAras Aras:

Bütün fenerbahçeliler iyi biliyor, 3 Temmuz 2011'de başlayan Fenerbahçe’yi ele geçirme odaklı sözde Şike olayı bu güne kadar devam ediyor, bunu yapanlar önce FETO ile beraberlerdi, şimdi kendileri devam ediyor Türkiye de ele geçirilmeyen kurum, malına mülküne çökulmeyen, onlara karşı gelebilecek kimse kalmadı Direnen bi fenerbahçe kaldı Şimdi fenerbahçelilerin aralarına fitne sokup içten parçalayıp ele geçirmeye çalışacaklar

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