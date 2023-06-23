Aziz Yıldırım: Hiç kimse aday olmazsa ben adayım

"Fenerbahçe yönetimi, 5 senedir çok güçsüz""Güvenoyu almaz ve devam ederseniz, bu tribünler bir başarısızlıkta ayağa kalkacak""Hiç kimse aday olmazsa ben adayım, bu da böyle biline""Öğrensinler, namuslu ve şerefli olsunlar, doğru olanı anlatsınlar"Sezer AFŞAR - Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ...