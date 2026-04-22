Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe Başkanı'nı belirlemek gibi bir isteğim ya da misyonum olamaz"

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, başkan adayı belirleme misyonunun olmadığını ve bu tür haberlerin yalan olduğunu açıkladı. Sosyal medyadaki asparagas iddialara tepki gösterdi.

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin başkan adayını belirleyeceğine yönelik haber ve iddiaları yalanlayarak, "Benim Fenerbahçe Başkanı'nı belirlemek gibi bir isteğim ya da misyonum olamaz" dedi.

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığına yönelik söylediği iddia edilen haberle ilgili açıklama yaptı. Kendisinin başkan belirlemek gibi bir misyonu olmadığını, yalnızca seçim zamanı kongre üyelerinin değerlendirme yapabileceğini ifade eden Yıldırım şunları söyledi:

"Bugün bir Youtube kanalında 'Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım bu perşembe özel bir yemek düzenleyecek ve başkan adayı belirlenecek' şeklinde bir iddia ortaya atılmıştır. Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumla ilgili görüşlerimi ve neler yapılması gerektiğine dair düşüncelerimi açıkladım. Benim Fenerbahçe başkanını belirlemek gibi bir isteğim ya da misyonum olamaz. Fenerbahçe kongre üyeleri seçim zamanı önlerine gelen adaylardan birini seçer ve bu konuda değerlendirmesini yapar. Üzülerek söylemeliyim ki Youtube ve sosyal medya mecralarında kebapçıdan gazeteci olduğu için maalesef bu gibi haberlerle karşılaşabiliyoruz. Bu tarz asparagas iddiaların tek amacı kişisel reklam yapmak, etkileşim kovalamak ve camiada kendini önemli biri gibi gösterip alan kazanmaya çalışmaktır. Bir kez daha belirtmeliyim ki benim iddia edildiği üzere Fenerbahçe'nin Başkanı'nı belirlemek gibi bir arzum ya da amacım bulunmamaktadır. Lütfen benim ağzımdan duymadığınız hiçbir şeye inanmayınız. Bu gibi haber yapanlara şunu söylüyorum; yaptığınız her yalan ve yanlış haberin sorumluluğunu taşıyın. Çünkü yalan haberlerle kamuoyu oluşturmaya çalışıyorsunuz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
