Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba sözler: Fenerbahçe kötü olsun dediysem şerefsizim

Fenerbahçe Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan eski başkan Aziz Yıldırım, Ali Koç'un açıklamalarına dikkat çekici ifadelerle yanıt verdi.

"YANLIŞ YAPIYORSUN ALİ KOÇ"

Aziz Yıldırım, "Ali Bey konuşuştu, çok iyi konuştun Ali! Hep içinde kalan Aziz Yıldırım'ı dışa vuruyorsun, yapma! ' Fenerbahçe kötü olsun' dediysem şerefsizim! Bunu bize ima edenler de şerefsizdir! Hayatımızı Fenerbahçe'ye verdik, pencere yoktu hapiste! Hiç şikayetçi olmadım! Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorum. Çocuklar ağlamasın diye aday oldum. Çocuklar ağlıyor, benim kızım ağlıyor! Ayıp! Bizim söylediklerimizi yanlış anlamayın!" dedi.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"FENERBAHÇE'NİN KÖTÜLÜĞÜNÜ İSTER MİYİM?"

Yıldırım, " Fenerbahçe'nin kötülüğünü ben ister miyim? Bugün konuştuğunuz, 'Satalım' dediğiniz her şeyi biz aldık! Her şeyi anlatacağım. Bu maddeleri reddedeceğimi söyledim, kimseye çağrı yapmadım. Murat Bey burada masal anlattı! Kulübün mallarını neden satıyorsunuz? Hepsinizi biz aldık. Bazılarını kulüp parasıyla, bazılarını cebimizdeki para ile aldık!"

"3 TEMMUZ'U ANLAYIN..."

"Sadettin Saran Bey ve ekibinden bizim ne kadar borç bıraktığımızı tespit edip açıklamalarını istiyorum. Burası 100 yıllık kulüp, neler gelmiş başına... Tarihi okuyun! Bu kulüp her zaman dimdik ayakta kaldı, en son da 3 Temmuz'da! Sadece Fenerbahçe'ye değil, Türkiye'ye yapılan operasyonun devamıdır! 3 Temmuz'u anlayın... Arkasından 4-5 sene sonra devleti ortadan kaldırma operasyonunun içinde olduğu süreçtir. İşimize geldiğinde 3 Temmuz diye konuşmayalım... İşi başka noktalara çekmeyelim. Tahir Kıran ile yemek yemişim, 3 Temmuz'a ihanet etmişim! Yok ya! Yönetimlerde FETÖ'cüler var, söylemiyorsunuz? Üç ay sonra çok değişik konuşma yapacağım, yeter! Biz Fenerbahçe'nin düşmanı değil, kendisiyiz"

"GELİN BUNLARI ANLATIN"

"Ülker ile ne anlaşması yaptınız, gelin açıklayın. Hiçbir şey bilmiyoruz, onay istiyorsunuz. Emlak Konut ile ne anlaşması yaptınız? Oradan kaç para gelecek. İki arsa 150 Milyon € değerinde 70 Milyon € gelecek herhalde, bu parayı ne yapacaksınız? Bunları anlatın. Faiz ödüyoruz, rakamları açıklayın. 'Burayı satıp, Bankalar Birliği'ni ödeyeceğiz' deyin. Faiz ödeyeceksiniz, banka müdürü söylüyor. Satın 70 Milyon €'ya bankayı kapatın. Sonra Ülker arazisine yavaş yavaş bir şeyler yapılır. Böyle anlatırsanız hemen el kaldırırım. Sen bunları benim yanımda öğrendin yani... Yoksa ben neden karşı olayım! Gelin anlatın."

"MALINI SATMADIM, ARSA ALDIM"

"Ben yetki aldım ama Fenerbahçe'nin malını satmadım, arsa aldım! 200 Milyon doların üstünde arsa geliri var. Siz de arsa alın, kulübe bırakalım."

"BU YÜZDEN VETO EDECEĞİMİ SÖYLÜYORUM"

"10 sene uğraştım, üniversite kurdum. Fenerbahçe Üniversitesi hangi şartlarda Medicana'ya verildi? Kim biliyor? Onun için korkuyoruz izin vermeye. İncek kiraya verildi, hangi şartlarda verildi? Anlatın, bilelim. Fenerbahçe yararınaysa, neden karşı çıkalım? 8 tane villa vardı, üzerine hikayeler anlattınız... Sattınız. Fenerbahçe'nin bunların satışına ihtiyacı mı vardı? Suadiye'de iki ev vardı, neden sattınız? Bilen var mı? Bu yüzden veto edeceğimi söylüyorum."

"1 MİLYON ÜYE PROJESİNİ NEDEN YAPTIK?"

"Kafanız almıyor, 1 Milyon Üye projesini neden yaptık? Bu proje kapsamında Edirne'de inşaat yaptık. Orayı yapmaya talibim. Kayseri'de yarım kalan yerimiz var. Toplayalım parayı aramızda, yapalım. Antalya'da yapılan yerleri derneklere verin, çalışsın. Sapanca'da değeri biçilmiyor... Gerekirse dışarıdan toplanıp gücümüz yettiğince yapalım."

"SÖYLEYİN, BİLELİM"

"Sermaye arttırımı yapacak mısınız? Söyleyin, bilelim. Anlatın ve biz de izin verelim. Kimse itiraz etmez. Bilinmeyen şekilde karşıyız. 25 Eylül'de borç durumunu ortaya koyun. Yenisiniz ama açıklamazsanız günahı sizin boynunuza kalır. 2018'de bizim bıraktığımız rakamı ve mal varlığını da açıklayın."

"TAKIM ELBİSE İLE GELİN"

"Divan Kurulu'na takım elbise ile gelmenizi rica ediyorum. Yazın geldim, havuzdan çıkmış ve şortla oturuyor. Olmaz bakın burada her şey çekiliyor. Maltepe yapılıyor, Ali Bey'in şirketi sanırım... Para nereden gelecek? Ali Bey verecek sanırım (gülerek). Ali Bey verecek misiniz?"

"SADETTİN BEY, NE DEMEK İSTEDİNİZ?"

"Sadettin Bey bir laf ettiniz kongrede, Ali Bey'e söylediniz sanırım herhalde, bana değil... 'FETÖ'cü hakim ve savcılarla locada otururken, ben ifade veriyordum' dediniz. Ne demek istediniz? Onu da bir açarsan mutlu oluruz" dedi.

ALİ KOÇ NE DEDİ?

Koç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"GÖREVİMİZ BAŞKANA DESTEK OLMAK"

Koç, "Başkanlık değişimi yaşadık, bir taraftar olarak ilk defa karşınıza çıkıyorum. Seçim sonuçları hayırlı ve uğurlu olsun. Bir demokrasi şöleni yaşadık. Sonuçlar birbirine yakın olsa bile diğer camialara örnek olacak seçim yaptık. Emeği geçen herkese teşekkürler.

Devir teslimi yakışır şekilde yaptık. Sadettin Saran ve ekibi de yakışır şekilde devir teslimi aldı. Başkan ve yönetim kurulu arkadaşlarıyla, açık ve şeffaf şekilde görüştük ve bili paylaştık. Bu çok önemli.

Sadettin Saran ve ekibini bir kez daha tebrik ediyorum. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Bizim görevimiz yeni başkana ve yönetime destek olmak."

"HESAP BİZİM ÜZERİMİZEYDİ"

"Seçim günü yönetime izin verilmesi gereken maddelerin ısrarla önemli olduğunu söyledik. Kulübün faaliyetlerin kitleneceğini söyledik. O günün atmosferiyle bunlar geçmedi. Onaylanmazsa neler olacağını Murat Bey anlattı. Hesap bizim kazanmamız üzerindeydi ve kazanmamız halinde bizi kitlemekti. Bunun ne kadar zararlı olduğunu gördük. Yedi kez onaylandı, sekizinci de reddedildi. Süreç gereksiz yere uzadı. Bunun için lobi yapmak, insanların kafasını karıştırmak Fenerbahçe'ye kötülük yapmaktır."

"BİZİM ÖYLE BİR AMACIMIZ OLMAYACAKTI"

"Murat Bey hisse satmama gibi düşüncelerinin olduğunu söyledi. Bizim de böyle bir amacımız olmayacaktı. Sermaye artışı için de bu izinler önemli. 4.8'lik hisse konusu var, sanki ben almışım gibi ve sanki gizli gibi... Citibank ile bu anlaşma yapıldı. Altında art niyet aranmasının amacı nedir? Geçmişte çok daha büyük oranda hisse satıldı ama yaprak kımıldamadı! Banka borçları ve futbolcu maaşları, diğer ihtiyaçlar için bu para kullanıldı. 4.8'i satınca yaygara kopartıldı, bu yaygarayı kopartanlar herkesin malumu..."

"SADETTTİN SARAN İLE ŞAMPİYON OLALIM"

"Yeni yönetimin önünü açmalı ve hep birlikte hareket etmeliyiz. Enerjiyi borç yapılanmasına değil, şampiyonluğa harcayalım. İnşallah Sadettin Başkan önderliğinde şampiyonluk yaşayalım! Biz şampiyon yapamadık, bizden sonra gelen de yapamasın gibi bir düşüncede olmayacağımızın teminatını vermek istiyorum. Bu mentalitede olan Fenerbahçeliler kim olursa olsun, Fenerbahçelilikleri sorgulansın! Biz köstek değil, destek olacağız. Günün sonunda yönetimler değil, Fenerbahçe kazanır. Yaşamadığımız, görmediğimiz desteği Sadettin Saran ve ekibine vereceğiz. Allah yollarını açık etsin, şansları bol olsun. Başarılı olmaları için etraflarında kenetlenmeliyiz. Bu yıkıcı siyaseti bırakalım! Fenerbahçe'nin bindiği dalı kesmeyelim!" dedi.