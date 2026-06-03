Aziz Yıldırım: Bizim lügatımızda ikincilik, üçüncülük yoktur

FENERBAHÇE Başkan Adayı Aziz Yıldırım , "Günü kurtarmaya değil, yılları domine etmeye, mutlak şampiyonluklar için geliyoruz. Bizim lügatımızda ikincilik, üçüncülük yoktur. Fenerbahçe 'nin olduğu yerde tek iddia şampiyonluktur" dedi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım ile yönetim listesinde yer alan isimler Faruk Ilgaz Tesisleri'nde kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi. Organizasyonda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli ekibin tek iddiasının şampiyonluk olması gerektiğine vurgu yaptı. Yıldırım, "Fenerbahçe'nin özlenen günlerine geri dönmesi için bir meşale yaktık. Özlenen günleri yaşamak ve yaşatmak için kongreye gidiyoruz. Pazar günü sıradan bir kongre olmayacak; bu, Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldırma, hakkımız olan şampiyonlukları kazanma iradesidir. Birbirimize inanalım ve hep beraber Fenerbahçemizi hak ettiği yere taşıyalım. Eğer şampiyonluk mücadelesi bugünden başladıysa, en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimiz. Biz kendi içimizde ayrışmazsak, tek yürek olursak; karşımızda durabilecek hiçbir güç, hiçbir yapı olamaz. Kendi gücümüzün farkında oldursak, tüm engelleri sel olur yıkarız. Fenerbahçe değerlerinin farkında olmak; o değerleri yaşatmak bizim onurumuzdur, şerefimizdir. Kulübümüzün o asırlık duruşunu, Kuva-yi Milliye ruhunu sonuna kadar koruyacağız. Son yıllarda yaşananlar, üzerimizde oynanan oyunlar, bizi yıpratmaya çalışanlar bilsinler ki; düştüğümüzü sananlar çok büyük yanılgı içinde. Tıpkı Anka kuşu gibi, küllerimizden yeniden doğacağız. O şanlı çubuklu formanın ağırlığını, Fenerbahçe isminin büyüklüğünü dosta düşmana yeniden hatırlatacağız. Bu büyük uyanışın kalbi stadımız olacak. Tribünlerinin o eşsiz, rakibi sahaya dar eden, takımını ise şahlandıran; o büyük desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Tribünlerle futbolcular arasındaki o kopmaz bağı, o cehennem atmosferini yeniden kuracağız. Samandıra ruhunun, forma aidiyetinin ve yenilmezlik hissinin tekrar geri dönmesi de bir mecburiyettir. Samandıra yeniden güçlü olacak, Samandıra'da herkes nerede olduğunun bilinciyle hareket edecek. Bütün bunları yaparken sadece duygularımızla değil 'futbol aklını' merkeze koyarak yola çıkıyoruz. En doğru isimlerle, en akılcı planlamayla, tamamen hedefe odaklı, tecrübeli, camianın değerlerinin bilincinde olan bir futbol yönetimi kuruyoruz. Günü kurtarmaya değil, yılları domine etmeye, mutlak şampiyonluklar için geliyoruz. Bizim lügatımızda ikincilik, üçüncülük yoktur. Fenerbahçe'nin olduğu yerde tek iddia şampiyonluktur" ifadelerini kullandı.

'İHTİYAÇ DUYULAN EN İYİ OYUNCULARI DA GETİRECEĞİZ ANCAK BUNU SEÇİM MALZEMESİ YAPMAYACAĞIZ'

Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan en iyi oyuncuları getireceklerini söyleyen Aziz Yıldırım, "Bu büyük yürüyüşün en önemli adımlarından biri de mabedimizi büyütmek. Sezon sonu şampiyonluğu ve büyük zaferleri 64 bin Fenerbahçeliyle bir arada yaşamak istiyoruz. Stat projesi, Fenerbahçe'nin geleceğine atılmış en güçlü imzalardan biri olacak. Fenerbahçe için her fedakarlığı yapacağız. İhtiyaç duyulan en iyi oyuncuları da getireceğiz ancak bunu seçim malzemesi yapmayacağız. Oyuncular başkan adaylarıyla değil, sonunda kulüple imzalamak zorundadır bunu unutmayın. Şahıslar gelir geçer, baki olan Fenerbahçe'dir. Hiçbir isim Fenerbahçe'den büyük değildir. Bizim hedefimiz net; Fenerbahçe'de oynamak isteyen ve ihtiyacımız olan her oyuncuyu alırız. Daha önce yaptığımız gibi o futbolcuya çubukluyu giydirir sahaya çıkartırız. Bizim gücümüz buna fazlasıyla yeterli. Harcama yaparken gelirleri düşünmek gerektiğini de biliyoruz. Bununla ilgili de birçok fikrimiz ve çalışmamız var. Gelir getirecek birçok proje hazırladık. Kulübümüze 1 milyar dolar gelir hedefi koyduk; bununla ilgili çalışmalara şimdiden başladık. Değerli Fenerbahçeliler Pazar günü vereceğiniz her oy, şampiyonluk yürüyüşümüzün bir meşalesi olacak. Kırgınlıkları bir kenara bırakıp Fenerbahçe'yi hep birlikte layık olduğu yere taşıyalım. Hiçbir kulüpte olmayan bu dostluğu yeniden hep birlikte inşa edelim. Büyük zaferleri, omuz omuza kutladığımız şampiyonlukları yeniden yaşayalım. Hep birlikte nice şampiyonluklara" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı