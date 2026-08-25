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Sabah'tan tarihi geri dönüş: Devler Ligi'nde!

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İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva’yı 2-1 kaybettiği maçın rövanşında 5-2 mağlup eden Sabah, Devler Ligi’ne yükseldi.

İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 kaybettiği maçın rövanşında 5-2 mağlup eden Sabah, Devler Ligi'ne yükseldi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Azerbaycan ekibi Sabah, geri dönüşe imza atarak lig aşamasına kalmayı başardı. Play-off turunun ilk maçında İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'ya 2-1 kaybeden Sabah, evinde son dakikada bulduğu golle (3-2) maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda iki gol daha bulan Azerbaycan ekibi sahadan galibiyetle ayrılarak tarih yazdı.

Sabah, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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