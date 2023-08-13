Azat Yeşil: Karşıyaka kazanacak

İzmir'in en köklü temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağanüstü kongresinde güçlü bir yönetim listesiyle başkanlığa gelen Azat Yeşil, kazananın Karşıyaka olacağını söyledi. Daha önce farklı dönemlerde 1'inci Lig'de futbol şubesini yönettiği yeşil-kırmızılı kulüpte 2012'de 100'üncü yılda başkan adayı da olan Yeşil, yarın yönetimi toplayıp acil bir şekilde aksiyon alacaklarını dile getirdi. Olağanüstü kongrenin transfer döneminin ortasında yapılmasının handikap olduğunu ancak hiçbir bahanenin altına sığınmayıp bu şartlarda en iyisini yapacaklarını belirten Başkan Yeşil, futbolda tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu hatırlattı.

"Bayrakları sandıklardan çıkaracağız" diyen Azat Yeşil, kendisine daha önce 2012 yılında Onursal Başkan Selçuk Yaşar'ın başkanlık teklif ettiğini hatırlatıp, "Karşıyaka yönetiminin her kademesinde yetki ve görev alıp çalıştım. Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar'ın hep hayal ettiği bir olguyu gerçekleştirdik. Karşıyaka'nın yanındaki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi gibi büyük kuruluşu Selçuk Yaşar'ın da yıllarca istediği gibi kulübün yanına destek aldık. Kurucu Başkanımız Zühtü Işıl'ın bize bıraktığı bu meşaleyi daha ileriye taşımak için bundan sonraki süreçte sandıktan bayrakları çıkarıp, artık şampiyonluğu ve yeni güzel günleri yaşayacağı" dedi.

Caimayla barışık bir şekilde, bir bütün olarak şampiyonluk için hareket edeceklerini vurgulayan Yeşil, "Her branşta hedefimiz şampiyonluk. Kulübümüzün lokomotofinin futbol olduğunun farkındayız ve hiçbir zaman futbolu üvey evlat görmeden, Play-Off'a, şansa bırakmadan şampiyon olacağız. Yarından itibaren şubeleri oluşturup her şubeden rapor alacağız. Sözleşmeleri süren mevcut hocalarımızla yolumuza devam edeceğiz. Futbolda ilk kamp dönemi sonrası kalacak-gidecek oyuncuları, transfer ihtiyaçlarını görüşeceğiz. Takıma takviyeye ihtiyacımız var ve gerekli tüm transferleri yapacağız" açıklamasını yaptı.

ERGÜLLÜ SPORTİF ASBAŞKAN

Karşıyaka'da yönetime aday olan ancak başkanlık için son mali kongrede yapılıp, kulübe üyelik süresini 2 yıldan 1 yıla indiren tüzük değişikliği onaylanmadığı için birlikte hareket ettiği Azat Yeşil'in başkanlığında yeni yönetimde yer alan İlker Ergüllü'nün büyük yetkilerle sportif işlerin başında olması düşünülüyor. Yeşil-kırmızılılarda tüm şubelerin sportif işlerden sorumlu asbaşkan olacak İlker Ergüllü'ye bağlanması bekleniyor. Ergüllü, kulüpte geçen yıl basketbol şube başkanlığı yapmıştı.

GÜÇLÜ LİSTE

Karşıyaka'da Azat Yeşil ve İlker Ergüllü öncülüğündeki yeni yönetim, sanayi, inşaat, turizm, lojistik, sağlık ve gıda sektöründe İzmir'in önemli firmalarının patronlarından oluştu. Aylardır yönetime hazırlık yapan oluşumda eski kulüp başkanlarından Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cenk Karace'nin mali işlerden sorumlu olması bekleniyor. Farklı dönemlerde futbol şubesini yöneten Mustafa Taşova ve Ayhan Gültekin'in yine şubede olması öngörülüyor. Kulübün güçlü eski yöneticilerinden Gökhan Şensan'ın idari işler, tesisler ve altyapılardan sorumlu asbaşkan olması planlanıyor.

Basketbol şubede takımın şampiyon olup Euroleague'de yer aldığı dönemlerde şubeyi yöneten Tamer Ustaoğlu ve Serdar Işıldar görev yapacak. Voleybol şubesinin Veysi Kubba'nın yönetiminde olması, Kubba'nın tanınmış özel hastanesi kanalıyla şubeye sponsorluk da vermesi planlanıyor. Ana yönetimde Eski ESİAD Başkanı Mustafa Karabağlı, Onursal Başkan Selçuk Yaşar'ın torunu Koral Kalpaklıoğlu, Tevfik Bilsev, Yücel Yetik, Hasan Yıldırım ve Rıdvan Gürgönül'e de önemli görevler düşecek. Yedek yönetim listesinde ise Berrin Baysak, Bülent Kural, Celalettin Doğanalp, Hakan Çeliker, Hakan İnan, İlker Akpınar, Özgür Okan, Sertaç İnamlık, Osman Dal ve Onur Keleş isimleri yer alıyor.

BÜYÜKKARCI'YA İBRA ŞOKU

Karşıyaka'nın olağanüstü kongresinde 5.5 yıl başkanlık yapan Turgay Büyükkarcı, son dönemiyle ilgili ibra edilmedi. 111 yıllık yeşil-kırmızılı kulüpte Büyükkarcı yönetimi mali ve idari olarak ibra edilmeyen tek yönetim olarak tarihe geçti. Kulübün borç tablosu okunurken yoğun tartışmaların yaşandığı Karşıyaka'da toplam borcun net olarak açıklanamaması tepki çekti. Alacaklı sporcu, teknik adam ve çalışanlara kripto para çıkarıp ödeme yapan, ellerindeki coinleri satan oyuncular paralarını nakite çeviremeyince eleştirilen Turgay Büyükkarcı, basketbol şubesinin 1.7 milyon Dolar olarak belirtilen borcu nedeniyle de tepkilerin hedefi oldu. Kulübün 18 Temmuz'daki son mali kongrede 148 milyon 882 bin TL olarak açıklanan toplam borcu 3 hafta sonra net olmasa da 207 milyon TL civarında telaffuz edilirken, eski yönetim ibra şoku yaşadı. Büyükkarcı, 67'ye karşı 123 oyla ibra edilmedi. Karşıyaka'nın tüzüğü gereği yönetimler yüzde 3'ü aşan yıllık borçlanmadan sorumlu tutuluyor. Kripto para olarak dağıtılan borçlar ve dahil edilmeyen rakamlar da eklendiğinde kulübün net borcunun belirsiz olduğu vurgulandı.