AZ Alkmaar-Galatasaray maçına saatler kala taraftarlar birbirine girdi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, bu akşam Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına konuk olacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Alkmaar'da ortalık karıştı.

TARAFTARLAR ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar, takımlarını desteklemek için maçın oynanacağı Hollanda'nın Alkmaar kentinde geldi. Müsabaka için geri sayım sürerken sarı-kırmızılı taraftarlar arasında kavga çıktı. Hollanda basınında yer alan haberlere göre; Paardenmarkt Sokağı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar arasında çıkan tartışmanın ardından Hollanda polisi harekete geçti.

POLİS, GALATASARAYLILARA MÜDAHALE ETTİ

Polis taraftarlara copla müdahale ederken, taraftarların olduğu bölgede havai fişek patlaması sesi duyulunca güvenlik güçleri geri çekildi. Bu olayın ardından güvenlik önlemlerini artıran polis durumu kontrol altına aldı. Galatasaraylı taraftarlar, daha sonra maçın oynanacağı stada otobüslerle hareket etti.

MAÇ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 5. hafta karşılaşmasında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. 28 Kasım Perşembe günü (bugün) AFAS Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 20.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.