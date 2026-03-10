Haberler

Ayvalıkgücü'nün gözü Karşıyaka'da

Ayvalıkgücü'nün gözü Karşıyaka'da
Güncelleme:
Ayvalıkgücü Belediyespor, 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki son 13 maçın 12'sini kazanarak Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırdı. Teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ, bu hafta konuk olacakları Karşıyaka ile önemli bir karşılaşma yapacaklarını ve Play-Off yolunda büyük bir aşama kat ettiklerini vurguladı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 13 maçın 12'sini kazanarak Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştıran Ayvalıkgücü Belediyespor, bu hafta cumartesi günü konuk olacağı bir üst basamağındaki Karşıyaka'yı da yenerek rakibini sollamak istiyor. Yıllardır kırmızı-beyazlı ekibin dümeninde yer alıp takımını Play-Off finallerine düzenli olarak taşıyan teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ en önemli rakipleriyle oynayacaklarını söyledi. Amatör ligden çıktıktan sonra 3'üncü Lig'de son 3 yıldır Play-Off oynayan, geçen sezon şampiyonluğu son hafta kaçırıp, Play-Off finalinde de hüsran yaşayan Ayvalık'ta Yıkılmazdağ, bu sezon önemli yol aldıklarını belirtti.

Bu hafta konuk olacakları Karşıyaka'yla Play-Off'un ilk aşamasında eşleşmelerinin muhtemel olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Play-Off yolunda büyük aşama kat ettik. Arada yaklaşık 8 puanlık fark oluştu. Bundan sonra hem iyi futbol oynamaya çalışacağız hem de rakiplerimizi analiz edeceğiz. Play-Off'ta Karşıyaka ile eşleşmemiz muhtemel. Bu maç bizim için hem rakibimizi görme fırsatı olacak hem de sezonu bitirebildiğimiz en üst noktada tamamlamak istiyoruz" dedi.

Ayvalıkgücü Belediyespor'da sakatlanan Tugay ile kart cezalısı Emirhan bu hafta görev yapamayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
