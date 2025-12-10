Haberler

Ayvacık'ta güreş kursu meyvelerini veriyor

Ayvacık'ta güreş kursu meyvelerini veriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Ayvacık ilçesinde okul sporları kapsamında düzenlenen güreş kursu, öğrencilerin il genelinde önemli dereceler elde etmesiyle başarılarını kanıtladı. Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, güreş branşında elde edilen başarılarla ilgili yaptığı paylaşımda, genç sporcuları tebrik etti.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde okul sporları kapsamında başlatılan güreş kursu meyvelerini vermeye devam ediyor.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet Programı çerçevesinde düzenlenen güreş müsabakalarında Ayvacıklı öğrenciler, il genelinde önemli dereceler elde etti. Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dağıstanlı'nın torunları yeniden doğuyor" ifadelerine yer verilirken, güreş branşında elde edilen başarılar paylaşıldı. İlçede açılan güreş kursunda yetişen sporcular, farklı kilo kategorilerinde kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Müsabakalarda; 48 kiloda Bünyamin Öztürk ikinci,55 kiloda Alper Alış ve Salih Kaya üçüncü, 60 kiloda Ahmet Can Çelik ikinci, Ferhat Öztürk ve Ahmet Kerem Akkuş üçüncü, 65 kiloda Berat Kadir Bölükbaşı ikinci, 71 kiloda Uğur Efe Aşık üçüncü, 92 kiloda Recep Ozan dördüncü oldu.

Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, dereceye giren öğrencileri ve emeği geçen öğretmen ile antrenörleri tebrik ederek, sporun ve özellikle güreşin ilçede yaygınlaşması için çalışmaların artarak süreceğini vurguladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
Fed'in faiz kararıyla birlikte altın ve euro rekor kırdı

ABD'den gelen kararla piyasalar rekor kırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Galatasaray'ı da ilgilendiren maçta kazanan 90. dakikada belli oldu

Galatasaray'ı da ilgilendiren maçta kazanan 90. dakikada belli oldu
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi

Bavulunu topladı, yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor
İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...

İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak

Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak
Bilim insanları şaşkın! Bu köyde herkes kör doğuyor

Bu köyde herkes kör doğuyor! Nedeni geç de olsa ortaya çıktı
title