Ayvacık'ta güreş kursu meyvelerini veriyor

Samsun'un Ayvacık ilçesinde okul sporları kapsamında başlatılan güreş kursu meyvelerini vermeye devam ediyor.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet Programı çerçevesinde düzenlenen güreş müsabakalarında Ayvacıklı öğrenciler, il genelinde önemli dereceler elde etti. Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dağıstanlı'nın torunları yeniden doğuyor" ifadelerine yer verilirken, güreş branşında elde edilen başarılar paylaşıldı. İlçede açılan güreş kursunda yetişen sporcular, farklı kilo kategorilerinde kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Müsabakalarda; 48 kiloda Bünyamin Öztürk ikinci,55 kiloda Alper Alış ve Salih Kaya üçüncü, 60 kiloda Ahmet Can Çelik ikinci, Ferhat Öztürk ve Ahmet Kerem Akkuş üçüncü, 65 kiloda Berat Kadir Bölükbaşı ikinci, 71 kiloda Uğur Efe Aşık üçüncü, 92 kiloda Recep Ozan dördüncü oldu.

Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, dereceye giren öğrencileri ve emeği geçen öğretmen ile antrenörleri tebrik ederek, sporun ve özellikle güreşin ilçede yaygınlaşması için çalışmaların artarak süreceğini vurguladı. - SAMSUN