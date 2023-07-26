Aysu Türkoğlu, Kuzey Kanalı'nı geçmek için hazırlıklara başladı

Bodrumlu 22 yaşındaki açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'nden sonra Kuzey Kanalı'nı da yüzerek geçmek için kolları sıvadı. Aysu, bu kez İrlanda-İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı geçen ilk Türk kadını olmak istiyor.

Bodrumlu 22 yaşındaki açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'nden sonra Kuzey Kanalı'nı da yüzerek geçmek için kolları sıvadı. Geçen yıl 21 yaşındayken 29-30 Temmuz 2022'de İngiltere-Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada 60 kilometre yüzerek geçen ve bunu başaran en genç Türk sporcusu olan Aysu, şimdi de yeni bir maceraya odaklandı. Aysu, bu kez İrlanda-İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı geçen ilk Türk kadını olmak istiyor.

Aylardır zorlu bir hazırlık süreci geçirdiğini, soğuğa dayanıklılık kazanmak için buzlu zularda saatlerce yüzdüğünü belirten genç yüzücü Manş Denizi'nde edindiği deneyimlerden faydalanıp Kuzey Kanalı'nı da başarıyla yüzeceğine inandığını vurguladı. Aysu Türkoğlu, Oceans Seven (Okyanusun Yedilisi) olarak bilinen 7 zorlu kanalı 5 yıl içerisinde yüzerek Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmayı hedefliyor. Aysu, 9-14 Ağustos tarihleri arasında Kuzey Kanalı yüzüşünü gerçekleştireceğini söyledi.

Bodrum'da havanın çok sıcak olduğunu dile getiren Aysu Türkoğlu, "Gideceğim yerde su 10-12 derece aralığında olacak. Adapte olmam için, babam küvetin içerisine kuyu suyu koydu ve ben de içine girdikten sonra içerisine 1 çuval buz koydu. Vücudumun adapte olması için bazı çalışmalar yaptım. Bu hafta sonu gitmem planlanıyor, tam geçiş tarihi 9-14 Ağustos arasında olacak. Akıntıya ve hava şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor" dedi.