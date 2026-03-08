Milli sporcu Aysel Önder tarih yazdı

Milli sporcu Aysel Önder, VIRTUS Para Atletizm Dünya Salon Şampiyonası'nda T20 kategorisinde 24.87 derecesiyle Avrupa rekoru kırarak dünya şampiyonu oldu.

İspanya'nın Ourense kentinde düzenlenen VIRTUS Para Atletizm Dünya Salon Şampiyonası'nda milli sporcu Aysel Önder, T20 kategorisinde mücadele etti. Önder, 24.87 derecesiyle Avrupa rekoru kırarak dünya şampiyonu oldu. Aysel Önder, kırdığı Avrupa rekoru ile altın madalyasını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkiye'deki kadınlara armağan etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, elde edilen tarihi başarı sonrası yaptığı açıklamada, "VIRTUS Para Atletizm Dünya Salon Şampiyonası'nda Avrupa rekoru kırarak dünya şampiyonu olan özel sporcumuz Aysel Önder'i yürekten tebrik ediyorum. Avrupa rekoruyla gelen bu dünya şampiyonluğu bizler için tarifsiz bir gurur kaynağıdır. Özel sporcularımızın azmi, inancı ve ortaya koydukları mücadele ülkemizi uluslararası arenada en güçlü şekilde temsil etmektedir. Ay-yıldızlı bayrağımızı dünya sahnesinde zirveye taşıyan bu başarı, Türk sporu adına son derece kıymetlidir. Bu büyük başarıda emeği bulunan kıymetli antrenörü Damla Tan'ı da ayrıca tebrik ediyor, özel sporcularımızın başarılarının artarak devam edeceğine inanıyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı