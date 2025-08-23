Aysel Önder 400 Metrede Dünya Rekoru Kırdı

TAF U23 Türkiye Şampiyonası'nda özel sporcu Aysel Önder, 400 metre finalinde tarihi bir başarıya imza attı.

İzmir'de düzenlenen IPC onaylı TAF U23 Türkiye Şampiyonası'nda piste çıkan milli sporcu Aysel Önder, 400 metre finalinde 54.80'lik derecesiyle dünya rekorunu kırdı. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda elde ettiği 54.96'lık eski dünya rekorunu geliştiren milli atlet, böylece yeni derecesiyle IPC genel sıralamasında liderliğe yükseldi.

BİROL AYDIN: TÜRK BAYRAĞINI BİR KEZ DAHA GURURLA DALGALANDIRARAK TARİH YAZDI

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Aysel Önder'in başarısından dolayı çok gururlu olduğunu ifade etti. Aydın, "Milli özel sporcumuz Aysel Önder, Türk bayrağını bir kez daha gururla dalgalandırarak tarih yazdı. Elde ettiği bu dünya rekoru, azmin, disiplinin ve inancın en büyük göstergesidir. Sporcumuzun değerli antrenörü Damla Tan'ı da yürekten tebrik ediyorum. Bugün kırılan bu rekor, 23 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında Hindistan Yeni Delhi'de yapılacak IPC Para Atletizm Dünya Şampiyonası öncesi büyük zaferlerinin habercisidir; biz de bu yolculukta özel sporcumuzun en güçlü destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.