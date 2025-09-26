Ayşegül Karagöz, Dart Dünya Şampiyonası'nda Finale Yükseldi

Güney Kore'de devam eden Dart Dünya Şampiyonası'nda ayyıldızlı formayla yarışan Denizlili sporcu Ayşegül Karagöz, namağlup maçlar sonunda finale yükseldi. 27 Eylül Cumartesi günü Finlandiyalı rakibiyle altın madalya için karşılaşacak olan Ayşegül, Türkiye'nin gururu olarak tarihe geçmek istiyor.

2025 yılı Dünya Dart Kupası 23-27 Eylül 2025 tarihleri arasında Güney Kore'nin Goyang kentinde gerçekleşiyor. Dünyanın dört bir yanından gelen güçlü rakiplerin mücadele ettiği organizasyonda ülkemizi temsil eden Millilerimiz başarılı sonuçlara imza atıyor. Son dönemde Denizli'nin Türk Sporuna kazandırdığı Milli Sporculardan Ayşegül Karagöz, Tek Kızlar kategorisinde rakiplerini bir bir yenerek namağlup finale yükseldi. Grup maçlarını lider tamamlayan genç sporcu, son 16 turunda Çinli sporcuyu 3-1, çeyrek finalde Yeni Zelandalı sporcuyu 3-0, yarı finalde ise Moğol sporcuyu 4-2 yenerek finalde Finlandiyalı sporcu Lida Lanko'nun rakibi oldu.

Denizli Necla - Ergun Abalıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ayşegül Karagöz, genç yaşında elde ettiği başarılarıyla dikkat çekiyor. 5. Sınıfta dart sporuna başlayan Ayşegül Karagöz, ortaya koyduğu kararlılık, yetenek ve disiplinle örnek bir sporcu profili çiziyor. Son olarak Hollanda'da düzenlenen Avrupa Dart Şampiyonası'nda takım halinde Avrupa Şampiyonluğuna uzanan genç sporcu, kariyerine yeni bir zafer eklemek için sabırsızlanıyor.

Denizlili genç sporcu Ayşegül Karagöz'e arkadaşları ve sevenleri tarafından sosyal medyadan destek mesajları yağıyor. Dünya Kupası finalinde 27 Eylül Cumartesi günü altın madalya maçına çıkacak Ayşegül Karagöz, binlerce km. uzaktan kendisine destek olan, inanan ve dua eden herkese teşekkür etti. - DENİZLİ