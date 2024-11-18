Real Madrid'den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig'e gidiyor

Real Madrid'de süre bulmakta bir hayli zorlanan ve İspanyol devinden ayrılmak istediği öne sürülen milli yıldızımız Arda Güler'e İngiltere Premier Lig'de talip çıktı.

ARSENAL TRANSFER ETMEK İSTİYOR

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Avrupa'nın birçok dev takımının kadrosuna katmak istediği Arda Güler'e son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal talip oldu. Real Madrid'in, geleceğin yıldızlarından biri olarak gördüğü oyuncusunu bırakmaya direnebileceği ancak Arda'nın daha fazla süre almak istemesi durumunda bu transferin gerçekleşebileceği aktarıldı.

ODEGAARD PLANI DEVREDE

İngiliz devi, Arda Güler transferinde milli yıldız ile aynı kaderi paylaşan Martin Odegaard planını devreye sokacak. Norveçli futbolcu, Real Madrid'den Arsenal'e transfer olduktan sonra muhteşem bir çıkış yakalamış ve kaptanlığa kadar ilerlemişti. Ayrıca Deneyimli orta sahanın gösterdiği başarı, 19 yaşındaki Arda'nın Londra'ya transfer olması durumunda izleyebileceği yolu açıkça gösteriyor.

ARDA AYRILMAK İSTİYOR

Öte yandan İspanyol basını, Arda Güler'in kararını verdiğini ve bu kararı çevresiyle de paylaştığını yazdı.Forma şansı bulamadığı gerekçesiyle mutsuz olduğu ifade edilen Arda, devre arasında kendisine gelecek olan teklifleri değerlendirerek Real Madrid'den kiralık olarak ayrılmayı istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon İspanyol ekibiyle 12 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda yalnızca 307 dakika sahada kalabilen Arda, takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı.