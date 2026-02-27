Haberler

Aynı detaya dikkat çektiler! Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor

Aynı detaya dikkat çektiler! Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor
Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti ancak ilk maçtaki 3-0'lık yenilgi nedeniyle organizasyondan elendi. İngiliz basını, ev sahibi ekibin zorlandığını ve performansının beklentilerin altında kaldığını vurguladı. Özellikle Telegraph ve Guardian, Nottingham Forest'ın zorlu bir mücadele sonucu tur atladığını belirtti. Ayrıca, Nottingham Forest taraftarlarının takıma tepki gösterdiği de basında geniş yer buldu.

  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti.
  • Fenerbahçe, ilk maçta alınan 3-0'lık yenilgi nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.
  • İngiliz medyası, Nottingham Forest'ın turu geçmesine rağmen saha içinde zorlandığını ve taraftarların devre arasında takımı yuhaladığını aktardı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti. Ancak ilk maçta alınan 3-0'lık yenilgi nedeniyle sarı-lacivertliler organizasyona veda etti. Karşılaşma İngiliz basınında geniş yer buldu.

"ZAR ZOR TUR ATLADILAR"

İngiliz medya kuruluşları, Nottingham Forest'ın turu geçmesine rağmen sahada zorlandığını vurguladı.

Telegraph, Forest'ın "Fenerbahçe korkusunu atlatarak" son 16'ya kaldığını yazarken, Guardian, Hudson-Odoi'nin katkısına dikkat çekti ve mücadeleyi zorlu olarak nitelendirdi.

Independent ise İngiliz temsilcisinin hem saha içinde hem de saha dışında gerilim yaşadığını belirtip performansı "sönük" olarak değerlendirdi. BBC, Forest'ın dağınık bir oyun sergilemesine rağmen tur atladığını ifade etti.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Daily Mail, Nottingham Forest taraftarlarının devre arasında takımı yuhaladığını aktardı. TNT Sports ve Nottingham Post da İngiliz ekibinin İstanbul'daki avantaj sayesinde turu geçtiğini ancak rövanşta ikna edici bir görüntü çizmediğini yazdı.

