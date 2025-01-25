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Aykut Kocaman'dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı

Aykut Kocaman'dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ile ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Kocaman, kendisini oldukça kıran ve inciten olayı anlattı. 59 yaşındaki teknik adam, Şenol Güneş ve Volkan Demirel arasında yaşanan olaya da değindi.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu ve eski teknik direktörü Aykut Kocaman, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kocaman'ın sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ile ilgili yıllar sonra gelen itirafı dikkat çekti.

"'HIRSIZ' İMASI BENİ ÇOK KIRDI"

MertolTV YouTube kanalına konuşan Aykut Kocaman'ın açıklamaları şu şekilde;

"Ali Koç'un beni ima ederek isim vermedi ama veri hırsızlığını ima ederek benim antrenör arkadaşlarımın, teknik direktörü göndererek bana yer açmak istedikleri ve benzeri şeyleri ima ederek konuşması beni çok kırdı. Benim gibi birisini böyle suçlaması, suçlayabiliyor olması hele o seviyedeki birisinin hakikaten çok incitici, kırıcıydı."

"GÜNEŞ, 'AYKUT KOCAMAN KİM OLUYOR' DEDİ, KÖPRÜLERİ ATTIM"

Kendisini en çok üzen konulara değinen Kocaman, 2010-11 sezonunda yaşanan bir olayı anlattı. Tecrübeli teknik direktör, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bizim şampiyon olduğumuz 2010-2011 yılında yazılmaması gereken bir durumla ilgili bir gazeteci arkadaşımızla sohbet ederken o yazmayı tercih etti. Arka arkaya 3 tane maçta Trabzonspor'a çok bariz uydurma penaltılar verilmişti. Ben de 'Trabzonspor'a verilen penaltılarda irdelenmeli' demiştim. Bunlar servis edilerek tam sayfa benim ağzımdan manşet atılmıştı. Hakikaten benim için üzüntü verici günlerden bir tanesidir. Güven duygusunun zedelenmesidir bu. Çünkü sohbet esnasında söylenmiş bir şey. Buna istinaden Şenol Güneş bir basın toplantısı yaptı. 'Bu Aykut Kocaman da kim oluyor ya' gibisinden gelen bir demeç verdi. Sivasspor maçının ardından bana soru gelince ben de köprüleri atan bir konuşma yaptım" dedi.

Aykut Kocaman'dan olay yaratacak Ali Koç itirafı

"VOLKAN DEMİREL YÜZDE YÜZ HAKLI"

Hatırlanacağı üzere 22 Aralık'ta oynanan Trabzonspor-Bodrum FK maçında Volkan Demirel, Şenol Güneş'in elini sıkmamış ve bu olay gündem olmuştu. Aykut Kocaman, bu durumun sorulması üzerine ise şu yorumu yaptı;

"Volkan tepki gösterdiği konuda bana göre yüzde yüz haklı. Bir şehrin üzerinden sanki bir silindir geçmiş, yüz binlerce insan ölmüş, sen hâlâ çıkıp da orada 'bunlar antrenman yapabiliyorlarmış' diyorsan bu büyük bir gaftır."

Aykut Kocaman'dan olay yaratacak Ali Koç itirafı

FENERBAHÇE'DEKİ TEKNİK DİREKTÖRLÜK RAKAMLARI

Fenerbahçe'de iki farklı dönemde teknik direktörlük yapan ve son görevinden 2018'de ayrılan Aykut Kocaman, sarı-lacivertlilerin başında 197 maça çıktı ve 2.04 puan ortalaması tutturdu. 59 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe ile teknik direktör olarak 1 kez Süper Lig, 1 kez Süper Kupa ve 2 kez de Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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