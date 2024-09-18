Üye Girişi
Haberler

Aydınspor'da Yönetim Değişimi: Hedef Profesyonel Lig

Aydınspor'da Yönetim Değişimi: Hedef Profesyonel Lig
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Süper Amatör Lig ekiplerinden Aydınspor, yeni başkan Erhan Özlüer ile birlikte profesyonel lige çıkmayı hedefliyor. Özlüer, geniş çaplı bir yeniden yapılanma sürecine girdiklerini ve bu sezon için güçlü bir kadro oluşturacaklarını açıkladı.

Aydın Süper Amatör Lig ekiplerinden Aydınspor'da yönetim el değiştirdi. Kulübün mevcut başkanı Tarkan Murat'tan kulübü devralan Erhan Özlüer, siyah beyazlıların yeni başkanı oldu. İlk açıklamasını yapan Başkan Özlüer hedeflerinin Aydınspor'u profesyonel lige çıkarmak olduğunu açıkladı.

Teknik heyeti kısa sürede belirleyip ve transfer çalışmalarına hız verdiklerini belirten Özlüer; "Geniş çaplı bir yeniden yapılanma süreci başlattık. Yeni sezon için güçlü ve rekabetçi bir kadro oluşturmak istiyoruz. Bu kapsamda transferlerimizi hızla tamamlayacağız ve teknik ekibimizle birlikte takımımızı en iyi şekilde hazırlayacağız. Bu sezon başında ilk hafta oynayacağımız Ovaeymirspor maçı, bizim için büyük bir anlam taşıyor. İki takım olarak sahaya el ele çıkacak. Daima maçlarımızda centilmenliği ön plana çıkacağız. Bu maç, yeni dönemin güzel bir başlangıcı olacak" dedi.

"Gece gündüz çalışacağız"

Kulübün bu sezonki hedeflerine dair de önemli açıklamalarda bulunan Özlüer; " Aydınspor'un hedefi her zaman yüksek olmuştur ve bu sezon da bu hedef doğrultusunda ilerleyeceğiz. Profesyonel liglere yükselmek en büyük amacımızdır. Bu hedefe ulaşmak için hem teknik ekip hem de yönetim olarak gece gündüz çalışacağız. Yeni kurulan Aydınspor Taraftarlar Derneği yöneticileriyle istişareler yaparak hep beraber çıktığımız şampiyonluk yolunda yürüyeceğiz" diye konuştu.

"Şampiyonluğu Aydın halkına armağan edeceğiz"

Aydınspor taraftarlarının desteğinin kritik olduğunu vurgulayan Özlüer; "Bu süreçte Aydın halkının ve taraftarlarımızın bize vereceği destek çok önemli. Hep birlikte bu hedefe ulaşmak için el birliğiyle çalışacağız. Tüm Aydın halkı ve taraftarımızın geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sezon da tribünleri doldurmasını istiyoruz. Sezon sonunda şampiyonluğu Aydın halkına armağan edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Özlüer, yönetim kurulunu belirlenmesinin ardından detaylı bir açıklama yapacağını sözlerineekledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Aydınspor 3-sayfa Futbol Spor

İsrail'den 2. siber saldırı! Lübnan'da Hizbullah'a ait iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

Lübnan'da Hizbullah'a ait iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

 Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

Dev derbinin hakemi belli oldu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur

Erdoğan ilk 4 maddeyle ilgili tartışmalara noktayı koydu
Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilan Çıtak uçakta neden kavga etti, polise ne dedi? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 27. Bölüm CANLI izleme linki! Adana ASKİ su kesintisi! 18-19 Eylül Seyhan, Karataş, Karaisalı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 18-19 Eylül Selçuklu, Ereğli, Sarayönü su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 18-19 Eylül Mamak, Altındağ, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Fetullah Gülen'in son hali nasıl, hasta mı? Taş Kağıt Makas CANLI izle! 18 Eylül Çarşamba KANAL D Taş Kağıt Makas 15. bölüm CANLI izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Döşemealtı, Serik 18-19 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altının kim aldı? 18 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Banker Bilo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Banker Bilo filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });