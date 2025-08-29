Aydınlı Sporcular Sırbistan'da Taekwondo Turnuvasında 6 Altın ve 4 Gümüş Madalya Kazandı

Sırbıstan'da düzenlenen taekwondo turnuvasında Türkiye'yi temsil eden Aydınlı sporcular, 6 altın ve 4 gümüş madalya kazandı.

Asteriks Games Uluslararası Taekwondo Turnuvası Sırbistan'ın Niş kentinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Çok sayıda sporcunun katıldığı turnuvada Aydın'dan turnuvaya katılan 10 başarılı sporcu, Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuvada Aydınlı gençler 6 altın ve 4 gümüş madalya kazanarak Minikler ve Yıldızlar kategorilerinde büyük bir üstünlük sağladırken, genel klasmanda da şampiyonluk kupasını Türkiye'ye getirdi.

Başarılı sporcuları tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü açıklamasında "Sırbistan'ın Niş kentinde düzenlenen Asteriks Games Uluslararası Taekwondo Turnuvası'nda sporcularımız, ülkemizi ve ilimizi en güzel şekilde temsil ederek tarihi bir başarıya imza attı. 10 sporcumuzla katıldığımız organizasyonda, 6 altın ve 4 gümüş madalya kazanarak Minikler ve Yıldızlar kategorilerinde büyük bir üstünlük sağladık. Elde edilen bu sonuçla sporcularımız, genel klasmanda şampiyonluk kupasını ülkemize getirdi. İl Müdürlüğümüz olarak, Bu gurur verici başarıda emeği geçen sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerini yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" ifadeleri yer aldı.