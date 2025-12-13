Müdür Yığmatepe, dünya ikincisi milli sporcuyu ağırladı

Mısır'da düzenlenen Dünya Büyükler ve Para-Karate Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Aydınlı milli sporcu Berkay Uslu'yu makamında ağırlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe milli sporcuyu tebrik etti.

Mısır'ın Kahire kentinde 27-30 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Dünya Büyükler ve Para-Karate Şampiyonası'nda dünya ikincisi olarak büyük bir başarıya imza atan Aydınlı milli sporcu Berkay Uslu, elde ettiği derecenin ardından Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi ziyaret etti. Ziyarette, şampiyona sürecinde yaşananlar, müsabaka performansı, hedefler ve hazırlık programı üzerine değerlendirmelerde bulunulurken, Müdür Yığmatepe milli sporcu Berkay Uslu'yu tebrik etti.

Para Karate Dünya Şampiyonası kapsamında Mısır'da gerçekleştirilen organizasyonda zorlu rakiplerini geride bırakarak uluslararası arenada Aydın'ı gururlandıranb milli sporcu, kariyerinde son Avrupa şampiyonluğu, 2 Avrupa üçüncülüğü ve 4 Türkiye şampiyonluğu elde etti. Ayrıca milli sporcu, Şubat ayında yapılacak müsabakalarda beşinci Türkiye şampiyonluğu ve Mayıs 2026'da Almanya'da düzenlenecek Büyükler ve Para-Karate Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Ziyaret sonunda Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, milli sporcu Berkay Uslu'yu elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ederek, ulusal ve uluslararası arenada başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. - AYDIN