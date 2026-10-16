Aydınlı boksör Vesile Yağmur Yılmaz, U-15 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydınlı milli boksör Vesile Yağmur Yılmaz, 17-26 Ekim 2026'da Trabzon'da düzenlenecek U-15 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Aydın'ı temsil edecek. U-15 Kadınlar Milli Takımı kadrosundaki SEM sporcusu Yılmaz'a Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü başarı diledi.
Aydınlı milli boksör Vesile Yağmur Yılmaz, Trabzon'da düzenlenecek U-15 Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Aydın'ı temsil edecek.
Trabzon'da 17-26 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyonada mücadele edecek olan Aydınlı Vesile Yağmur Yılmaz, U-15 Üst Minik Kadınlar Boks Milli Takımı kadrosunda yer alıyor. Aynı zamanda Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcusu olan Yılmaz, Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla ringe çıkacak. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, milli sporcu Vesile Yağmur Yılmaz'a şampiyona öncesinde başarı dileklerini ileterek hem Türkiye'yi hem de Aydın'ı temsil edecek genç sporcuya destek verdi.