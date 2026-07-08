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Aydınlı atlet Şirin Türkiye ikincisi oldu

Aydınlı atlet Şirin Türkiye ikincisi oldu
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İzmir'de düzenlenen Orhan Altan Komple Atlet Çoklu Branşlar Finali'nde Aydın'ı temsil eden Abdulsamed Şirin, U16 kategorisinde Türkiye ikinciliği elde etti.

İzmir'de düzenlenen Orhan Altan Komple Atlet Çoklu Branşlar Finali'nde Aydın'ı temsil eden Abdulsamed Şirin, U16 kategorisinde Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye'nin farklı illerinden başarılı sporcuların katıldığı Orhan Altan Komple Atlet Çoklu Branşlar Finali, İzmir'de gerçekleştirildi. Şampiyonada Aydın'ı temsil eden genç sporcu Abdulsamed Şirin, U16 kategorisinde sergilediği başarılı performansla Türkiye ikinciliğini elde etti. Elde ettiği dereceyle hem Aydın'ı gururlandıran hem de atletizmde önemli bir başarıya imza atan Abdulsamed Şirin'in başarısı, spor camiasında takdirle karşılandı. Aydın'ı Türkiye genelinde başarıyla temsil eden genç sporcunun, önümüzdeki dönemlerde düzenlenecek organizasyonlarda da önemli dereceler elde etmesi bekleniyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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