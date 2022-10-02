Aydın spor: Didim Belediyespor: 3 Yatağanspor: 0 Spor Haberleri Edinilen Aydın gelişmesine göre Bölgesel Amatör Lig 9. Grup maçında Didim Belediyespor, kendi evinde ligin ilk maçında Yatağanspor'u 3-0 mağlup etti. Bölgesel Amatör Lig 9. Grup maçında Didim Belediyespor, kendi evinde ligin ilk maçında Yatağanspor'u 3-0 mağlup etti. BAL 9. Grup'ta sezonun ilk maçında Didim Belediyespor, kendi evinden Muğla ekiplerinden Yatağanspor'u ağırladı. Ev sahibi Didim maçı 3-0 kazanarak sezona 3 puanla başladı. Didim Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Ali Saçan, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan yardımcısı Yusuf Deveci, Aydın ASKF Başkanı Hasip Arıkan, Didim Belediyespor Kulüp Başkanı Murat Küçüker birlikte izledi. Güzel havada oynanan maçı Didimli sporseverler büyük ilgi gösterdi. Maçtan dakikalar Dakika 10: Didim Belediyespor sol kanattan Yahyan topu Rıza ile buluşturdu. Rıza sağ kanatta topu Okan ile buluşturdu. Ceza sahasına giren Okan plase ile yaptığı ortaya arka direkte kafayla vuran Rıza topu ağlarla buluşturdu.(1-0) İlk yarı ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Dakika 58: Didim Belediyespor'dan forvet Recep, Yatağanspor defansından Oğuzhan'ın yaptığı hatayı affetmedi ve topu önüne aldı. Recep boşta gördüğü Rıza'ya pas verdi; Rıza kalecinin solundan topu ağlara gönderdi. (2-0) Dakika 75: Didim Belediyespor atağında oyuna ikinci yarıda giren Yunus'un ortada topa vuran Recep takımının 3. Golünü attı. (3-0) Maçta başka gol sesi çıkmayınca ev sahibi Didim 3 puanı 3 golle aldı. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Muğla Aydın Spor Haberler

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