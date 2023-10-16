Aydın İl Jandarma Komutanlığı Traktör Sürücülerine Eğitim Verdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından traktör sürücülerine 'ROPS demiri ve reflektör' eğitimi verildi. Jandarma ekipleri, traktör sürücülerini trafik kazalarına karşı bilgilendirdi ve sorularını yanıtladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından traktör sürücülerine 'ROPS demiri ve reflektör' eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri sürüyor. Jandarma ekipleri; Buharkent ilçesi Savcılı mahallesi, Efeler ilçesi Baltaköy, Mesutlu, Tepeköy Mahalleleri, Karacasu ilçesi Alemler, Güzelbeyli, Palamutçuk, Mahalleleri, Köşk ilçesi Karatepe Mahallesi, Kuyucak ilçesi Kayran Mahalles'inde bulunan 244 traktör sürücüsü ile bir araya geldi. Ekipler; trafik kazalarında araç devrilmeleri ve devrilmelerinin neden olduğu yaralanmalardan korumayı amaçlayan Rollover Protection System (ROPS) sistemi, traktörlerin gece ve gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba ve tarım aletlerinin güvenli kullanımı konularında sürücüleri bilgilendirdi. Traktör sürücülerinden gelen soruları yanıtlayan jandarma ekipleri vatandaşları dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyardı. - AYDIN