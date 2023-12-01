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Aydın Germencik'te Gençlik Merkezi Yatırımları Devam Ediyor

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Aydın'ın dört bir yanında spor yatırımları yükselmeye devam ederken, Germencik ilçesindeki Gençlik Merkezi'nin 2024 Ocak ayına kadar tamamlanması planlanıyor.

Aydın'ın dört bir yanında spor yatırımları yükselmeye devam ederken, Germencik ilçesindeki Gençlik Merkezi'nin 2024 Ocak ayına kadar tamamlanması planlanıyor.

Sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler gibi geniş yelpazesi ile Aydınlı gençlerin yeni cazibe merkezlerinden biri haline gelen gençlik merkezleri, Aydın'ın dört bir yanında yükselmeye devam ediyor. Bu çerçevede Aydın'ın dört bir yanı da gençlerin faydalanabilmesi için gençlik merkezleriyle donatılıyor. Gençlerin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için il genelinde, gençlik merkezleri bir bir hayata geçiriliyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Germencik ilçesinde de yapımı devam eden Gençlik Merkezi yatırımlarında da sona gelindi. Germencik'te 1 Eylül 2022'de temeli atılan Gençlik Merkezi'nin Ocak 2024'e kadar tamamlanması planlanıyor.

Germencik Gençlik Merkezi'nde toplamda 6 adet derslik, 86 kişilik tiyatro, konferans salonu, kütüphane, fuaye alanı ile birlikte her katta engelli dostu tuvalet ve asansör bulunacak. Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Derslikler, gençlerin eğitim hayatlarına katkıda bulunacak ve farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine imkan tanıyacak. Tiyatro salonu ise sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yapacak. Kütüphane, fuaye alanı ve konferans salonu gibi mekanlar ise gençlerin sosyal etkileşimini artırmak ve bilgi birikimlerini genişletmek adına önemli bir rol oynayacak. Engelli dostu tuvaletler ve asansörler, tesisin herkes için erişilebilir olmasını sağlarken, sosyal katılımın artmasına da destek olacak. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Merkezi projesiyle fiziksel bir alanın ötesinde gençlerin kişisel gelişimine, kültürel deneyimlerine ve sosyal etkileşimlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Germencik Gençlik Aydın Spor Sanat Kültür Spor Haberler

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