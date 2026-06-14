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Aydın'da milli maç heyecanı yaşandı

Aydın'da milli maç heyecanı yaşandı
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Aydın'da vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı ilk maçı Mimar Sinan Spor Salonu'na kurulan dev ekranda izledi. Sabahın erken saatlerinde ay-yıldızlı formalarla gelen vatandaşlara Kızılay tarafından çorba, çay ve simit ikram edildi.

AYDIN'da vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda, A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı ilk karşılaşmayı Mimar Sinan Spor Salonu'na kurulan dev ekranda izledi.

A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra katıldığı 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk mücadelesi Avustralya Milli Futbol Takımı ile oldu. Kanada'nın Vancuouver kentinde TSİ 07.00'de başlayan maçı izlemek isteyen vatandaşlar için Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Mimar Sinan Spor Salonu'nda dev ekran kuruldu.

Vatandaşlar, maçı izlemek için sabahın erken saatlerinde ay-yıldızlı formalarını giyip salona geldi. Kızılay tarafından vatandaşlara çorba, çay ve simit ikram edildi. Spor salonunda kurulan dev platformda vatandaşlar hep birlikte Türkiye-Avustralya maçını izledi. Aydınlılar, A Milli Futbol Takımı'na destek verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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