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Aydın'da Spora İlk Adım projesiyle 4. sınıf öğrencileri antrenmanlara devam ediyor

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Aydın'da Spora İlk Adım projesiyle 4. sınıf öğrencileri antrenmanlara devam ediyor
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen 'Spora İlk Adım' projesi kapsamında 4. sınıf öğrencileri antrenmanlara devam ediyor. Uzman eğitmenlerle verilen eğitimlerde çocukların sporu yaşam tarzına dönüştürmesi ve potansiyellerini keşfetmesi hedefleniyor.

Aydın'da eğitim gören ilkokul öğrencileri, "Spora ilk adım" projesi ile hem spor alışkanlığı kazanıyor hem de sporu yaşam tarzına çevirirken, antrenmanlarına da aralıksız devam ediyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Spora ilk adım" projesi, minik öğrencilere sporu sevdirmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen eğitimler çerçevesinde 4. sınıf öğrencileri hem eğleniyor hem de sporu seviyor. Branşlarında uzman eğitimenlerin katılımıyla verilen eğitimlerde sporun yaşam tarzına dönüştürülmesi hedeflenirken, çocukların potansiyellerini keşfetmeleri sağlanıyor. Bu kapsamda minikler ise antrenmanlarına devam ediyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Spor İlk Adım Projesi kapsamında miniklerimizle antrenmanlarımız devam ediyor. Sporla büyüyen çocuklarımız, her antrenmanda yeni beceriler kazanıyor" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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