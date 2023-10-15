Aydın'da Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Denetimleri

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik yapılan denetimlerde 574 sürücüye cezai işlem uygulandı ve 29 motosiklet trafikten men edildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik yapılan eş zamanlı denetimler çerçevesinde il genelinde 574 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 29 motosiklet de trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'da 2022 yılında trafiğe kayıtlı 162 bin 716, 2023 yılının ilk 9 ayı verilerine göre ise 186 bin 217 adet motosiklet ve motorlu bisiklet bulunuyor. 2022 yılındaki genel araç sayısının yüzde 30'u iken 2023 yılının ilk 9 ayında trafiğe kayıtlı genel araç sayısının yüzde 33'ünü motosiklet ve motorlu bisikletler oluşturuyor. 2023 yılında sürücülerinin kusurlu olduğu motosiklet ve motorlu bisikletlerin karıştığı kazalar incelendiğinde de; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan kurallardan en çok araçların hızını yol, hava ve trafik durumuna uydurmamak, kavşak geçiş önceliği ve kurallarına uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, takip mesafesine uymamak ve doğrultu değiştirme kurallarına uymamak maddelerini ihlal ettikleri tespit edildi.

İl genelinde bin 41 sürücü denetlendi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 'Trafikte Her Yıl Daha İyiye' sloganı ile huzur ve güven ortamının sağlanması, trafik kazalarından kaynaklı can ve mal kayıplarının önüne geçilerek olumlu bir trafik kültürü oluşması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde 'motosiklet ve motorlu bisikletlere' yönelik il genelinde eş zamanlı olarak denetim gerçekleştirdi. 25 ekip ve 36 personel ile başta kask ile koruma gözlüğü olmak üzere ışık ihlali, yaya geçitlerini kullanma ve diğer sürüş güvenliğine ve mevzuata aykırı hususlara dikkat edilerek gerçekleştirilen denetimlerde; sürücülerin şerit ve ışık ihlali, yaya yolu üzerine çıkma, ters yönde araç kullanımı gibi trafik kural ihlali yaptıkları, tescil plakasız, sürücü belgesiz ve kasksız olarak araç kullandıkları, şeridinde giden araçların arasında seyrettikleri ve diğer araç sürücülerinin de motosikletlerin geçiş haklarına ve sürüş güvenliğine yeterince dikkat etmedikleri tespit edildi.

Denetimlerde il merkezinde 139, il genelinde ise bin 41 sürücü denetlenirken, il merkezinde 56, il genelinde ise 574 sürücüye gerekli cezai işlem uygulandı. 29 motosiklet ise trafikten men edildi.

Cezalarda ilk sırayı 'kask' aldı

Yapılan denetimlerde düzenlenen cezaların yüzde 64'ünü kask takmayan sürücüler oluşturturken trafik ekipleri, "Ağır yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalar incelendiğinde de bu kazalarda kaza zedelerin kask takmadığı tespit edilmiştir. Bu da bize gösteriyor ki kask takmak hayati bir zorunluluk ve sorumluluktur" ifadelerini kullanarak sürücüleri kask takmaları konusunda uyardı. - AYDIN