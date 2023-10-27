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Aydın'da Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamaları Spor Yarışmalarıyla Devam Etti

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında çeşitli spor branşlarında yarışmalar yapıldı. Çulhan Mahallesi'nde bulunan Ali Kuşçu Matematik Evi ve Köy Yaşam Merkezinde düzenlenen etkinlikte bocce, dart ve oryantiring türlerinde yarışmalar yapıldı. Farklı okullardan gelen öğrencilerin katıldığı yarışmalarda Kaymakam Şule Demirtaş ve Belediye Başkan Vekili Muharrem Tosun da öğrencilerin heyecanına ortak oldu.