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Aydın'da Atatürk'ü anma masterler yüzme yarışları 21-22 Kasım 2026'da yapılacak

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Aydın'da Atatürk'ü anma masterler yüzme yarışları 21-22 Kasım 2026'da yapılacak
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Aydın'da 21-22 Kasım 2026'da Atatürk'ü anma kapsamında Masterler Yüzme Yarışları düzenlenecek. ADÜ Kapalı Yüzme Havuzu'nda iki gün sürecek ve saat 10.00'da başlayacak yarışlarda farklı yaş gruplarından masterler yüzücüleri performanslarını sergileyecek.

Aydın'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Masterler Yüzme Yarışları, 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Yüzme Federasyonu ve ilgili yüzme temsilciliğinin katkılarıyla düzenlenecek organizasyonda, sporcular yüzme heyecanını ve rekabeti bir arada yaşayacak. İki gün sürecek yarışlar, ADÜ Kapalı Yüzme Havuzu'nda saat 10.00'da başlayacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak amacıyla düzenlenen organizasyonda, yüzme sporunun birleştirici gücünün ön plana çıkarılması ve sporcuların bir araya gelmesi hedefleniyor. Farklı yaş gruplarından masterler yüzücülerinin katılımına yönelik düzenlenen yarışlar, sporculara performanslarını sergileme imkanı sunacak.

21-22 Kasım tarihlerinde düzenlenecek müsabakalarla birlikte katılımcılar, Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında kulaç atacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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