Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kaptan Fatma Şekerci ile Yeniden Anlaştı

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kaptan Fatma Şekerci ile Yeniden Anlaştı
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, kaptanı Fatma Şekerci ile tekrar anlaştığını duyurdu. Kulüp, sosyal medya hesabından Fatma'nın liderliği ve başarısı için iyi dileklerde bulundu.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fatma Şekerci'yle yeniden anlaştı.

Mavi-beyazlı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Üç sezondur sahada duruşuyla, oyunuyla ve liderliğiyle örnek olan kaptanımız Fatma Şekerci ile yeniden anlaştık. Kaptanımıza başarılı ve sakatlıksız bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Spor
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