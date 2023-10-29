AXA Sigorta Efeler Ligi: TÜRŞAD: 1 Halkbank: 3
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AXA Sigorta Efeler Ligi 4'üncü hafta maçında Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı evinde Halkbank'a 3-1 yenildi.
AXA Sigorta Efeler Ligi 4'üncü hafta maçında Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı evinde Halkbank'a 3-1 yenildi.
Hakemler: Ramazan Demiröz, Fatih Yahya
TÜRŞAD: Plamen Shekerdzhiev, Selim Demir, Alperay Demirciler, İbrahim Emet, Esat Muhammet Avcı, Ogbai Cansin Enaboifo, Kaan Bülbül, Hamdi Erkan, Geraldo Filho da Silva Graciano, Cağlar Rahmi Aksoy, Eren Fatih Uğur, Muhammed Kaya, Burhan Zorluer
Halkbank: Eksi Aslan Eski, Gordon Perrin, Deniz İvgen, Mert Mecit, Yiğit Hamza Aslan, Volkan Done, Earvin Ngapeth, Tuna Uzunkol, İzzet Ünver, Micah Ma'a, Nimir Abdelaziz, Serhat Coşkun, Emre Yunus Tayaz
Setler: 21-25, 25-23, 19-25, 16-25 - BİTLİS