Ölüm grubunda büyük sürpriz! Hollanda'yı 3-2 yenen Avusturya, lider turladı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu 3. ve son maçında Hollanda ile Avusturya karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı 3-2 Avusturya kazandı ve 6 puanla grubu lider tamamlayarak son 16'ya yükseldi.

5 GOLLÜ MAÇTA ZAFER AVUSTURYA'NIN

Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada kendi kalesine Donyell Malen, 59. dakikada Romano Schmid ve 80. dakikada Marcel Sabitzer kaydetti. Hollanda'nın gollerini ise 47. dakikada Cody Gakpo ve 75. dakikada Memphis Depay attı.

LİDER TURLADILAR

Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten Avusturya, Fransa'nın Polonya ile 1-1 berabere kalmasıyla birlikte grubu lider tamamlayarak adını son 16'ya yazdırmayı başardı. 4 puanda kalan Hollanda ise grubu 3. sırada tamamladı.

MİLLİ TAKIM'A RAKİP OLABİLİRLER

A Milli Takımımız, Çekya karşısında alacağı beraberlik veya galibiyet halinde grubunu ikinci sırada tamamlayacak ve son 16 turunda Avusturya ile eşleşmiş olacak.

HOLLANDA EN İYİ ÜÇÜNCÜLER ARASINDA

4 puanda kalan Hollanda ise grubunu üçüncü sırada tamamladı ancak en iyi üçüncüler arasına girmeyi garantiledi ve gruptan çıktı.

SON MAÇLARIN ARDINDAN D GRUBU PUAN DURUMU

1- Avusturya: 6 puan/+2 averaj

2- Fransa: 5 puan/+1 averaj

3- Hollanda: 4 puan/0 averaj

4- Polonya: 1 puan/-3 averaj