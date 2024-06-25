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Ölüm grubunda büyük sürpriz! Hollanda'yı 3-2 yenen Avusturya, lider turladı

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EURO 2024 D Grubu son maçında Avusturya, Hollanda'yı 3-2 yenerek grubunu lider tamamladı. Hollanda ise 4 puanla grubu üçüncü sırada kaldı. A Milli Takımımız, F Grubu'nu ikinci sırada tamamlaması durumunda son 16 turunda Avusturya ile eşleşecek.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu 3. ve son maçında Hollanda ile Avusturya karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı 3-2 Avusturya kazandı ve 6 puanla grubu lider tamamlayarak son 16'ya yükseldi.

5 GOLLÜ MAÇTA ZAFER AVUSTURYA'NIN

Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada kendi kalesine Donyell Malen, 59. dakikada Romano Schmid ve 80. dakikada Marcel Sabitzer kaydetti. Hollanda'nın gollerini ise 47. dakikada Cody Gakpo ve 75. dakikada Memphis Depay attı.

LİDER TURLADILAR

Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten Avusturya, Fransa'nın Polonya ile 1-1 berabere kalmasıyla birlikte grubu lider tamamlayarak adını son 16'ya yazdırmayı başardı. 4 puanda kalan Hollanda ise grubu 3. sırada tamamladı.

Ölüm grubunda büyük sürpriz! Hollanda'yı 3-2 yenen Avusturya, lider turladı

MİLLİ TAKIM'A RAKİP OLABİLİRLER

A Milli Takımımız, Çekya karşısında alacağı beraberlik veya galibiyet halinde grubunu ikinci sırada tamamlayacak ve son 16 turunda Avusturya ile eşleşmiş olacak.

HOLLANDA EN İYİ ÜÇÜNCÜLER ARASINDA

4 puanda kalan Hollanda ise grubunu üçüncü sırada tamamladı ancak en iyi üçüncüler arasına girmeyi garantiledi ve gruptan çıktı.

Ölüm grubunda büyük sürpriz! Hollanda'yı 3-2 yenen Avusturya, lider turladı

SON MAÇLARIN ARDINDAN D GRUBU PUAN DURUMU

1- Avusturya: 6 puan/+2 averaj

2- Fransa: 5 puan/+1 averaj

3- Hollanda: 4 puan/0 averaj

4- Polonya: 1 puan/-3 averaj

Kaynak: Haberler.com / Spor

Milli Takım Avusturya Hollanda Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Veysel null:

Kendi kalene iki gol atarsan yenilmeyi de hakedersin zaten. Hollanda elindeki maçı verdi..

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Tandogan Dogan:

Avusturya bize 6 gol atmisti..iyi bir røvans maci olacak

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Nuri Aga:

Biz iyi kötü gruptan çıksak bile oynadığımız futbolla bu Avusturya bize acımaz yer...

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