Haberler

Avustralya Açık'ta 87 yıllık rekor kırıldı

Avustralya Açık'ta 87 yıllık rekor kırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya Açık finalinde Novak Djokovic'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan 22 yaşındaki İspanyol raket Carlos Alcaraz, kariyerinde ilk kez Melbourne'da zafere ulaşırken toplamda 7. grand slam şampiyonluğunu kazandı. Bu sonuçla dört büyük turnuvada şampiyonluk yaşayan en genç tenisçi olan Alcaraz, Don Budge'a ait 87 yıllık rekoru da kırdı.

  • Carlos Alcaraz, Avustralya Açık tek erkekler finalinde Novak Djokovic'i 3-1 yenerek şampiyon oldu.
  • Carlos Alcaraz, 22 yaş 272 gün ile dört büyük tenis turnuvasında şampiyon olan en genç erkek tenisçi oldu ve Don Budge'ın 87 yıllık rekorunu kırdı.
  • Carlos Alcaraz, Avustralya Açık şampiyonluğuyla 4,15 milyon Avustralya doları para ödülü kazandı.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic'i 3-1 yenen İspanyol Carlos Alcaraz, şampiyon oldu.

CARLOS ALCARAZ GERİDEN GELİP KAZANDI

Melbourne kentindeki turnuvanın tek erkekler finalinde dünya 1 numarası Alcaraz ile 4 numaralı seribaşı Djokovic karşılaştı.

Maça iyi servis atarak etkili başlayan Djokovic, 4. oyunda servis kırdı ve ilk setin kontrolünü ele aldı. İlk seti 33 dakika sonunda 6-2 kazanan Djokovic, 1-0 öne geçti.

İkinci sette direncini yükselten Alcaraz, iki kez servis kırmayı başardı. Etkili vuruşlarla "winner" sayısını artıran İspanyol raket, 36 dakikada tamamlanan ikinci sette 6-2 galip geldi ve durumu 1-1'e getirdi.

Alcaraz, üçüncü sette basit hataları çoğalan rakibi karşısında zor toplarda da iyi savunma yaptı. Servis kırma şansı yakaladığı 6 denemenin ikisinde başarılı olan genç tenisçi, 51 dakika süren bu seti 6-3 kazanarak maçta 2-1 üstünlük yakaladı.

İspanyol tenisçi, 4. sette servis kullandığı oyunlarda rakibi karşısında etkili oldu. Servis attığı oyunlarda zorlanan Djokovic, özellikle 11 dakikadan fazla süren ikinci oyunda sahaya direnç koyarak son puana kadar maçtan kopmadı. Rakibinin servisini 12. oyunda kırmayı başaran Alcaraz, seti 7-5, 3 saat 2 dakika süren maçı da 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Carlos Alcaraz, Avustralya Açık'ta ilk, kariyerinin 7. grand slam zaferini elde etti.

Avustralya Açık'ta 87 yıllık rekor kırıldı

ALCARAZ, 'KARİYER GRAND SLAM' YAPTI

Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık'ı ikişer kez kazanan Alcaraz, Avustralya Açık zaferinin ardından tenisteki 4 büyük turnuvada da şampiyonluk yaşayarak "kariyer grand slam" yapma başarısı gösterdi.

Avustralya Açık'ta 87 yıllık rekor kırıldı

87 YILLIK REKORU KIRDI

Alcaraz, 22 yaş 272 gün ile 4 büyük turnuvanın hepsinde şampiyon olan en genç tenisçi ünvanını aldı. İspanyol raket, 1938 Fransa Açık'ta "kariyer grand slam" yapan Don Budge'ın (22 yaş 363 gün) 87 yıllık rekorunu kırdı. Carlos Alcaraz, Fred Perry, Don Budge, Roy Emerson, Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal ve Novak Djokovic'ten sonra tarihte "kariyer grand slam" yapan 9. erkek tenisçi oldu.

Avustralya Açık'ta 10 olmak üzere 24 grand slam zaferine sahip Djokovic ise 25. şampiyonluğunun bir adım uzağında kaldı. Sırp raket, tüm zamanların en çok şampiyon olan tenisçisi ünvanını Avustralyalı Margaret Court ile paylaşmaya devam etti.

4,15 MİLYON AVUSTRALYA DOLARI KAZANDI

Şampiyonluğa ulaşan Alcaraz, 4,15 milyon Avustralya doları (yaklaşık 125 milyon lira) para ödülünün sahibi oldu. Finalist Djokovic ise Avustralya'dan 2,15 milyon Avustralya doları (yaklaşık 65 milyon lira) ödülle ayrıldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

3 derecede denize girmesinin nedeni var! Görenler gözlerine inanamadı
Terör örgütü yandaşları el uzatmıştı! Dev Türk bayrağı göndere çekildi

Terör örgütü yandaşları el uzatmıştı! Dev Türk bayrağı göndere çekildi
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar

Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

3 derecede denize girmesinin nedeni var! Görenler gözlerine inanamadı
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Galatasaray'da Leroy Sane planı

Sakatlığıyla taraftarı korkutan Sane ile ilgili yeni gelişme