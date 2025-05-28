Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası Antalya'da Tamamlandı

Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası Antalya'da Tamamlandı
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Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası, kadınlar senkronize 10 metre platform ve erkekler 3 metre sıçrama tahtası final atlayışları ile sona erdi. İspanya, Ukrayna ve Almanya kadınlar finalinde; Polonya, Birleşik Krallık ve Almanya erkekler finalinde madalya kazandı.

Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Türkiye Yüzme Federasyonunun ev sahipliğinde, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da gerçekleştirilen organizasyonun son gününde kadınlar senkronize 10 metre platform ve erkekler 3 metre sıçrama tahtası final atlayışları yapıldı.

Kadınlar senkronize 10 metre platform finalinde İspanya birinci, Ukrayna ikinci, Almanya ise üçüncü oldu.

Erkekler 3 metre sıçrama tahtası finalinde Polonya'dan Andrzej Rzeszutek birinciliği, Birleşik Krallık'tan Noah Penman ikinciliği, Almanya'dan Moritz Linus Wesemann üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporculara, düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Kaynak: AA / Orhan Çiçek - Spor
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