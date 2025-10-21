Haberler

Avrupa Şampiyonu Tekvandocu Ali Kaan Meşe, Dünya Şampiyonluğu Hedefliyor

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki milli tekvandocu Ali Kaan Meşe, Avrupa Şampiyonu unvanına sahip ve 2026 yılı Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Hem akademik hem de spor hayatında disiplinli bir şekilde ilerleyen Meşe, haftada 2-3 gün antrenman yapıyor.

Avrupa Tekvando Birliği tarafından Estonya'nın Tallinn şehrinde 16-17 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenen 17'nci Avrupa Poomsae Taekwondo Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan milli tekvandocu Ali Kaan Meşe, antrenmanlarına devam ediyor. Spora 5 yaşındayken Bursa'da jimnastik ile başladığını belirten Ali Kaan Meşe, babasının tayini üzerine İzmir'e yerleştiğini dile getirdi. İzmir'de Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü'ne başlayan Nevvar Salih İşgören Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Meşe, "Dövüş sanatıyla ilgilenmek istiyordum. Filmlerde karşıma dövüş sahneleri çıkıyordu. Tekvandoya 6 yaşında başladım. Aynı zamanda jimnastiğe de devam ettim. Çünkü Poomsae (hayali dövüş) branşında esneklik çok önemli. 7 yıl süresince birçok il ve iller arası maçlarda dereceler elde ettim. Dershaneye gidiyor ve aynı zamanda Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanıyorum. Bir o kadar da tekvandoya çalışıyorum. Çünkü 2026 yılının sonunda dünya şampiyonası var. Haftada 2 ya da 3 gün antrenman yapıyorum" ifadelerini kullandı.

'AİLESİ OLARAK HER ZAMAN DESTEKLEDİK'

Anne Sergül Meşe ise oğlunun her zaman disiplinli bir çocuk olduğunu dile getirip, "Ben hem akademik hem de sosyal olarak onun etkilenebileceğini düşünerek sporun içinde olmasını istedim. Önce jimnastikle başladı. İzmir'e gelince oğlumun nasıl bir spor yapabileceğini araştırırken Volkan hocayla tanıştık. Antrenmanlara düzenli olarak gelmesi önemliydi. Bunu sağlamaya çalıştık. Sağlıklı beslenmesine dikkat ettik. LGS'ye gireceği için düzenli çalışıyor. Sporuna da devam ediyor asla bırakmayı da düşünmüyor. Tekvando sert bir branş olduğu için ben onun basketbol oynamasını istemiştim. Ama savunma sporuyla ilgilenmek istedi. Ailesi olarak onu her zaman destekledik. Estonya'da çok gururlandık. Milli takıma seçilmiş olması ayrı bir gurur" ifadelerini kullandı.

'DİSİPLİN İSTEYEN BİR SPOR'

Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Takımı Antrenörü Volkan Yalçınkaya da sporcularının antrenmanlarına düzenli devam ettiğini belirterek, "Antrenmanları hiç kaçırmıyor. Daha önce uluslararası ikincilik ve üçüncülükleri vardı. Bu yıl Estonya'da yapılan Avrupa şampiyonasında yaşı küçük ama yüreği büyük sporcumuz Avrupa şampiyonu oldu. Önümüzdeki sene dünya şampiyonası var ona hazırlanıyoruz" dedi. Çocukların 6 yaşından itibaren tekvandoya devam edebileceğini ifade eden Yalçınkaya, "Çocuklarımızın yeteneklerine göre müsabakalar Gyorigi (karşılıklı dövüş) ve Poomsae olarak iki kategoride yapılıyor. Ailelerden isteğimiz çocukları düzenli şekilde derslere getirmeleri. Sporumuz uzun vadede disiplin istiyor. Antrenmanları aksatmadan gelmeleri gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
