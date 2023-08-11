Avrupa Şampiyonu Dilek Koçak Erzurum'da Coşkuyla Karşılandı

İsrail'de düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metre yarışında Avrupa şampiyonu olan Dilek Koçak, memleketi Erzurum'da büyük bir karşılama töreniyle karşılandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Dilek'in başarısının Erzurum ve Türkiye için önemli olduğunu belirtti. Dilek Koçak ise mutlu ve gururlu olduğunu ifade ederek, önümüzdeki yıl olimpiyatlar için hedeflerinin olduğunu söyledi.

İsrail'de düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metre yarışında 4.16.86'lık derecesiyle Avrupa şampiyonu olan Dilek Koçak, memleketi Erzurum'da coşkuyla karşılandı.

Uçakla kente gelen milli sporcu için Erzurum Havalimanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerince karşılama töreni düzenlendi.

Dilek Koçak'a arkadaşları ve öğretmenleri sevgi gösterisinde bulundu. Milli sporcu, çiçekler ve davul zurna eşliğinde "bar ekibi" tarafından karşılandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Dilek ve antrenörü ile gurur duyduklarını söyledi.

Avrupa şampiyonluğunun Erzurum ve Türkiye için çok önemli bir madalya olduğunu belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın son zamanlarda yapmış olduğu önemli projeler var. Onlardan bir tanesi de 'Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri' projesi. Dilek de bu projenin içerisinden gelen bir sporcumuz. Buradan inşallah olimpiyatlara gidecek. Avrupa Şampiyonası'nda yapmış olduğu dereceler çok kıymetli ve değerli. Erzurum'da atletizmin ne kadar önemli bir branş olduğunu da ortaya çıkarıyor. Şunu görüyoruz ki Dilek, muhakkak Erzurum'a ve ülkemize olimpiyat madalyasıyla gelecek ve bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandıracak. Biz Dilek'e güveniyoruz ve ona en güzel hizmeti vermeye çalışıyoruz."

Milli sporcu Dilek Koçak da kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Şampiyon olduğu için mutlu ve gururlu olduğunu aktaran Dilek, "Yarış çok tempolu geçti. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Bu yarış benim için bir başlangıçtı. Bir kapının açılışıydı. İnşallah çok daha ileriye gideceğim. Daha önceden evden televizyondan olimpiyatları falan izliyordum. 'Ben de koşarım, bunları geçerim' diyordum. Öyle bir hayalim vardı ve kavuştum." diye konuştu.

Antrenör Fesih Doğan ise yarışların yoğun bir tempoda gerçekleştiğini ifade ederek, "Bu bir başlangıç, özellikle önümüzdeki yıl olimpiyatlar için bizi aşırı derecede motive etti. Önümüzdeki yıl olimpiyat barajını geçerek ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.