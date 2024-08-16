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Avrupa kupalarında play-off karşılaşmaları oynayacak temsilcilerimizin Süper Lig'deki 3. hafta maçları ertelendi

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Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında play-off müsabakaları oynayacak olan Galatasaray, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in Trendyol Süper Lig'deki 3. hafta maçlarını ertelendi. Diğer bir temsilcimiz Beşiktaş ise fikstür gereği 3. haftayı bay geçecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında play-off müsabakaları oynayacak olan takımların Trendyol Süper Lig'deki 3. hafta maçlarının ertelendiğini açıkladı.

AVRUPA'DAKİ TEMSİLCİLERİMİZİN MAÇLARI ERTELENDİ

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bu sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden kulüplerimizden Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Lig Aşaması, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir FK kulüplerimiz ise UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele etmektedir.

Play-off müsabakaları, Avrupa kupalarında lig aşamasına kalmadan önceki son aşama olması sebebiyle özellikle ülke puanı açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple, play-off aşamasında maç yapacak olan kulüplerimiz ile yapılan istişareler sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray - Gaziantep FK, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları federasyonumuz tarafından ertelenmiştir. UEFA Avrupa Ligi Play-Off müsabakası oynayacak olan Beşiktaş kulübümüz ise fikstür gereği 3. haftayı bay geçmektedir.

ERTELENEN MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK müsabakası 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacaktır. Nihai program daha sonra ilan edilecektir.

Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerimize başarılar dileriz."

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

İbrahim Demirel:

Ben Avrupa’da mücadele edip başarısız olan takımların 1 yıl Avrupa’dan men edilmesinden yanayım, birde başarısız olan takımlara ödül veriyorlar. Süper lig Ali babanın çiftliği gibi, takımlar ve futbolcular o kadar rahat ki, Avrupa da ilk eleme maçında eleniyorlar.

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