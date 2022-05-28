Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kata finalinde milli sporcu Ali Sofuoğlu, İspanya'dan Damian Hugo Quintero Capdevila'yı yenerek altın madalya... - Haberler

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Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kata finalinde milli sporcu Ali Sofuoğlu, İspanya'dan Damian Hugo Quintero Capdevila'yı yenerek altın madalya...

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kata finalinde milli sporcu Ali Sofuoğlu, İspanya'dan Damian Hugo Quintero Capdevila'yı yenerek altın madalya...

Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kata finalinde milli sporcu Ali Sofuoğlu, İspanya'dan Damian Hugo Quintero Capdevila'yı yenerek altın madalya kazandı.

Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kata finalinde milli sporcu Ali Sofuoğlu, İspanya'dan Damian Hugo Quintero Capdevila'yı yenerek altın madalya kazandı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Avrupa Karate Şampiyonası Milli Sporcu İspanya Hugo Spor Haberler

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