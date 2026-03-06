Avrupa Kadınlar Sutopu Challenger Kupası
İzmir Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Avrupa Kadınlar Sutopu Challenger Kupası'nın ikinci günü müsabakaları sona erdi. Nevşehir Belediyespor, Sirens ASC'yi 11-5; VK Jadran Split, Dalton Koleji'ni 20-8; Göztepe ise London Otter'i 14-8 mağlup etti.
Avrupa Kadınlar Sutopu Challenger Kupası'nın İzmir etabında ikinci gün müsabakaları oynandı.
Göztepe Kulübünün ev sahipliğinde Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen 2. ön eleme turu B Grubu'nda ikinci gün maçları tamamlandı.
Nevşehir Belediyespor, Sirens ASC'yi 11-5, VK Jadran Split de Dalton Koleji'ni 20-8 mağlup etti. Göztepe ise London Otter'i 14-8 yendi.
Kupanın İzmir etabında yarın 6 karşılaşma oynanacak.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör