Avrupa Kadınlar Sutopu Challenger Kupası

İzmir Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Avrupa Kadınlar Sutopu Challenger Kupası'nın ikinci günü müsabakaları sona erdi. Nevşehir Belediyespor, Sirens ASC'yi 11-5; VK Jadran Split, Dalton Koleji'ni 20-8; Göztepe ise London Otter'i 14-8 mağlup etti.

Avrupa Kadınlar Sutopu Challenger Kupası'nın İzmir etabında ikinci gün müsabakaları oynandı.

Göztepe Kulübünün ev sahipliğinde Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen 2. ön eleme turu B Grubu'nda ikinci gün maçları tamamlandı.

Kupanın İzmir etabında yarın 6 karşılaşma oynanacak.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
