Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası
AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2022) iki maç oynandı.
2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2022) iki maç oynandı.
İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı turnuvanın C Grubu'nda İsveç, İsviçre'yi Fridolina Rolfö ve Hanna Bennison'un golleriyle 2-1 yendi. İsviçre'nin golünü Ramona Bachmann kaydetti.
Grubun diğer mücadelesinde Hollanda, Portekiz'i Damaris Egurrola, Stefanie van der Gragt ve Danielle van de Donk'un attığı gollerle 3-2 mağlup etti. Portekiz'in gollerini Carole Costa penaltıdan ve Diana Silva attı.
C Grubu'nda ikinci maçlar sonunda dörder puanlı takımlardan Hollanda lider, İsveç ikinci sırada yer aldı. Grupta İsviçre ve Portekiz'in ise birer puanı bulunuyor.
AA / Mutlu Demirtaştan - Spor