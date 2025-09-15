Avrupa ikincisi 12 Dev Adam, yurda döndü

Letonya'da oynanan EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya 88-83 kaybederek Avrupa ikincisi olan A Milli Basketbol Takımımız yurda döndü.

BÜYÜK BİR COŞKUYLA KARŞILANDI

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman'ın liderliğinde gümüş madalya kazanan 12 Dev Adam havalimanında büyük bir coşkuyla karşılandı.

'TÜRK MİLLETİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Havalimanında açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, "Bizi bağrına basan tüm Türk milletine teşekkür ediyoruz. En son saniyeye kadar şampiyonluk mücadelesi verdiler. Yıllar sonra gümüş madalya kazanma başarısı gösterdiler. Çok istedik hep birlikte bize destek olan Cumhurbaşkanımızla. Bu çocukların hepsine teşekkür ediyorum. Gönüllerin şampiyonu olduğumuzu biliyoruz ama gerçek şampiyon da olacağız." ifadelerini kullandı.

'GÖNÜL İSTERDİ KUPAYLA DÖNMEK'

Yıldız oyuncu Cedi Osman da, "Bu 21 gün boyunca desteğinizi hep hissettik. Gönül isterdi buraya kupayla dönmek ama maalesef başaramadık. Ama inanın elimizden gelen en iyisini yaptık. Umarım sizleri gururlandırabilmişizdir birazcık. İyi ki varsınız. Biz elimizden gelenin en iyisini yaptık." sözlerini sarf etti.

'SÖZ VERİYORUZ KUPAYLA DÖNECEĞİZ'

Bir diğer yıldızımız Alperen Şengün, "Bizi destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok istedik, inandık, aile olduk ama olmadı. Böyle bir başarı elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Söz veriyoruz buralara tekrar geleceğiz. Önümüzde yıllarımız var, çok genç bir takımız. Söz veriyoruz o kupayla döneceğiz." dedi.