Haberler

Avrupa ikincisi 12 Dev Adam, yurda döndü

Avrupa ikincisi 12 Dev Adam, yurda döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Avrupa ikincisi 12 Dev Adam, yurda döndü
Haber Videosu

EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya 88-83 yenilerek Avrupa ikincisi olan A Milli Basketbol Takımımız, coşkulu bir karşılama eşliğinde yurda döndü. A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman ve oyuncularımızdan Cedi Osman ile Alperen Şengün, havalimanında açıklamalarda bulundu.

Letonya'da oynanan EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya 88-83 kaybederek Avrupa ikincisi olan A Milli Basketbol Takımımız yurda döndü.

BÜYÜK BİR COŞKUYLA KARŞILANDI

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman'ın liderliğinde gümüş madalya kazanan 12 Dev Adam havalimanında büyük bir coşkuyla karşılandı.

'TÜRK MİLLETİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Havalimanında açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, "Bizi bağrına basan tüm Türk milletine teşekkür ediyoruz. En son saniyeye kadar şampiyonluk mücadelesi verdiler. Yıllar sonra gümüş madalya kazanma başarısı gösterdiler. Çok istedik hep birlikte bize destek olan Cumhurbaşkanımızla. Bu çocukların hepsine teşekkür ediyorum. Gönüllerin şampiyonu olduğumuzu biliyoruz ama gerçek şampiyon da olacağız." ifadelerini kullandı.

Avrupa ikincisi 12 Dev Adam, yurda döndü

'GÖNÜL İSTERDİ KUPAYLA DÖNMEK'

Yıldız oyuncu Cedi Osman da, "Bu 21 gün boyunca desteğinizi hep hissettik. Gönül isterdi buraya kupayla dönmek ama maalesef başaramadık. Ama inanın elimizden gelen en iyisini yaptık. Umarım sizleri gururlandırabilmişizdir birazcık. İyi ki varsınız. Biz elimizden gelenin en iyisini yaptık." sözlerini sarf etti.

'SÖZ VERİYORUZ KUPAYLA DÖNECEĞİZ'

Bir diğer yıldızımız Alperen Şengün, "Bizi destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok istedik, inandık, aile olduk ama olmadı. Böyle bir başarı elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Söz veriyoruz buralara tekrar geleceğiz. Önümüzde yıllarımız var, çok genç bir takımız. Söz veriyoruz o kupayla döneceğiz." dedi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
CHP'den 'erteleme' kararına ilk yorum: Bu davaları açanlar üyemiz değil

CHP'den "erteleme" kararına ilk yorum
Kurultay davasının ertelenmesi sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama

Mahkemenin CHP kararının ardından sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yatırım hazırlığı genelgesi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, kamuda taşlar yerinden oynayacak
İntihar mı etti? Ufuk Özkan hakkında korkutan iddia

İntihar mı etti? Ufuk Özkan hakkında korkutan iddia
AK Parti binasındaki eyleme sert müdahale! 3 polis görevinden oldu

AK Parti binasındaki eyleme sert müdahale! 3 polis görevinden oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGizgi Online Strateji Oyunu:

AJet nekadar yerli? 4 çocuk 6 kişi idik 4 kilo bagaj fazlası için para istedi, almadı. Uçakta bi kızın boğazına bişe kaçtı su istedi, getirdiler. 40 TL para kesti. Bi bardak suyu çok gören, yerli olmayan bi marka. İyi uçaklarını bu millet mi kullanıyor?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin 5 yıldızı Alanyaspor maçında yok

Fenerbahçe'nin 5 yıldızı Alanyaspor maçında yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.