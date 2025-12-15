Haberler

Kayseri Kadın FK'dan farklı tarife

Güncelleme:
Kadınlar 1. Lig A Grubu'nda Auran Kayseri Kadın FK, evinde oynadığı maçta Gaziantep Asyaspor'u farklı bir skorla 13-0 yenerek 19 puanla averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Kadınlar 1. Lig A Grubu ekiplerinden Auran Kayseri Kadın FK ligin 7. haftasında evinde oynadığı maçta Gaziantep Asyaspor'u 13-0 mağlup etti. Rakibini farklı mağlup eden sarı-kırmızılılar 19 puana ulaştı ve averajla liderlik koltuğuna yerleşti.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Ali Yıldız, Burhan Başpınar, Hamza Yıldız

Auran Kayseri Kadın FK: Asiye Damla Kasap, Ayşe Altun, Ayşegül Aydın, (Şimal Su Hayta dk.57), Kafayat Atoke Başhıru, Saniye Aslano, Elvin Kılınç, (Eylül Turunç dk.79), Ogundeko Sharon, İlayda Nisa Erdoğan, (Gonca Tan dk.57), Elanur Çıkıllı, Juliet Chika Emereole, (Eylül Ebrar Şimşek dk.65), Zeynep Bilir, (Arife Yaren Çankaya dk.65)

Gaziantep Asyaspor: Beyza Öz, Hande Yavrum, Melike Kılıç, Fatma Betül Özcan, Rabia Kılıç, Şeyma Şimşek, Faustina Akpo, Jennifer Mensah Adjei, Zeynep Hüda Serttaş, Melike Tunç, Reyhan Kılıç, (Havvanur Atçı dk.469

Goller: Ogundeko Sharon (dk.7-31), Kafayat Atoke Başhıru (dk.8-21-33-34-75-76-79-88), Zeynep Bilir (dk.22-27), Ayşe Altun (dk.81) (Auran Kayseri Kadın FK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
